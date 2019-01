Emiliano Sala sobre el avión: “Parece que se cae a pedazos”

(Marca España) – El futbolista uruguayo Diego Rolan habló con una radio de Uruguay y comentó que Emiliano Sala le había mandado un mensaje a un amigo en la previa del vuelo hacia Cardiff comentando que tenía miedo. Posteriormente, se perdió señal de la avioneta que transportaba al argentino y que por estas horas es buscado por las autoridades británicas.

“Emiliano (Sala) le mandó un mensaje a un amigo y le dijo que tenía miedo, que si no lo encontraban ya sabía lo que había pasado”, sostuvo en declaraciones a radio 1010AM de Uruguay Rolan en la tarde de este martes.

Luego de esta revelación, C5N dio a conocer el audio que envió el delantero argentino: “Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (…) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero… ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo…”

El avión en el que viajaba el delantero desapareció en el Canal de la Mancha, cuando el futbolista se trasladaba desde Francia y hacia Cardiff, donde tenía pautada su primera práctica con en su nuevo club.