Elena adelantó que el PJ buscará la renovación en 2019

El presidente del Concejo Municipal aseguró que “Ana María (Meiners) no ha confirmado por sí o por no, pero creo que es más por un no buscando la renovación” personal y por ello todo el equipo que gobierna la ciudad buscará la continuidad de gestión “de un proyecto común que gobierna la ciudad”.

En diálogo con la CSC Radio, Elena sostuvo que el proyecto de ordenanza que regula la actividad de los geriátricos “es importante porque el geriátrico no es como un local comercial cualquiera sino que es un lugar donde van nuestros abuelos, y al ser una legislación que no tiene actualización es importante trabajar en un nuevo proyecto que regula la habilitación pero también qué actividades se deben hacer dentro de un geriátrico”.

Aclaró que el tema “todavía se está trabajando en comisiones pero la idea es que se pida el tratamiento con preferencia en alguna sesión, antes del receso, porque es un tema no menor y todos los concejales tenemos ese pensamiento y también la Secretaría de Desarrollo Social, que ya venía trabajando en este tema”.

Destacó que en esto “se trabajó con el Ministerio de Salud, las diferentes instituciones de la ciudad, con la Secretaría de Desarrollo Social porque no es una ordenanza que es un papel sino que implica algo mucho más integral”.

La política y el panorama electoral

En lo estrictamente político partidario, Elena recordó que “en 2019 se vota nuevamente no solo la renovación de tres concejales en el Concejo Municipal sino también la Intendencia, al gobernador y probablemente al Presidente” y afirmó: “No sé si hay bandera de largada sino que se sigue trabajando –en nuestro caso- desde el Concejo y políticamente desde el justicialismo pensando que el año que viene habrá que elegir”.

“Ana María (Meiners) no ha confirmado por sí o por no, pero creo que es más por un no buscando la renovación así que habrá que ver qué decisión se toma en el seno del partido y desde allí habrá que pensar cada uno en los lugares que se pueden ocupar pero para trabajar en un proyecto en común que no se ha dejado caer y que se continua desde el 2005 hasta ahora”, analizó.