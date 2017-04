Elecciones en el CICAE: Whor asegura contar con un equipo homogéneo y abierto

21/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1388 Locales, Noticias

El candidato a presidir el Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE) por la lista oficialista, Rubén Whor, brindó precisiones sobre el proceso que llevó a la impugnación de las listas presentadas y manifestó su preocupación por “el daño que se le hace a la sociedad y sobre todo a la participación de quienes quieren a la institución”. “Esto es un daño institucional”, reconoció.

En diálogo con la CSC Radio, Whor comentó que “hasta el lunes había dos listas”: una encabezada por el propio Whor y otra opositora, encabezada por Néstor Collomb. Al respecto, explicó que “esa lista fue observada y se le informó por nota escrita que tenía algunas irregularidades para corregirlas, solo cambiando los nombres de las personas que integraban la lista porque no eran los socios con nombre real”.

Contó que a los integrantes de dicha lista “se los convocó a una reunión donde se le dice a Collomb que tenía estas irregularidades y que solamente debían cambiar los nombres porque de otro modo sería impugnada. Él se comprometió a traer la nueva lista y quedamos que íbamos a elección”.

“Resulta que Néstor Collomb no se dio por enterado y rechazó la nota por improcedente, cosa que nos llamó la atención porque se procedió estatutariamente, con lo cual quedamos en stand by y la lista nueva no llegó por lo tanto se procedió a la impugnación, presentando solamente la lista oficializada”, reseñó el dirigente.

Agregó que “llegada la fecha de las elecciones, por los medios comenzamos a escuchar que desde el CICAE se había bajado a una lista cuando en realidad ya se había acordado que habría elecciones, pero como no se presentó en tiempo y forma la lista de Collomb con las correcciones que tenían que haber hecho se pensó que no iban a seguir”.

Y continuó que “en la asamblea se leyó todo el protocolo correspondiente pero por un error de tipeo que quedó en la nota entregada, con fecha 2016 en lugar de 2017 y por otro error de tipeo en un artículo mencionado que era el 36 y no el 38 se consideró improcedente la nota y por lo tanto se reclamó el reconocimiento de su lista”.

Afirmó que “esto llevó a una discusión muy grande, los estatutos tienen las formas escritas que parecen muy claras pero a la hora de la discusión se da para interpretarlo de muchas maneras y se hizo uso de distintas interpretaciones para terminar la jornada no de la forma en que debería ser”.

Informó que ante lo sucedido “se llamó a un cuarto intermedio por una semana para volver a reunirse la asamblea para ver cómo queda definitivamente esto. Hubo una propuesta de impugnar directamente la asamblea y se está viendo cómo se resuelve”.

Consultado por la continuidad de la situación, explicitó: “No soy el más avezado en cuestiones legales y hasta te diría que entorpecen y ocultan el trabajo real que hace la institución porque no estamos para discutir los estatutos pero tenemos que basarnos en reglamentaciones”.

“Esto nos deja un mal sabor por la gente que está comprometida en la institución, que trabaja y gente nueva que se formado, y tuvimos una asamblea de tres horas y media y todavía no se pudo resolver una cuestión que siempre fue relativamente sencilla”, admitió.

Sobre la definición de la nueva comisión a partir de ahora, Whor explicitó que “el procedimiento es un cuarto intermedio donde se va a revisar si es posible la impugnación de la asamblea y si no se presentarán nuevamente las listas, cosa que no creo que sea muy factible pero es una de las posibilidades que tiene la comisión para poder definirlo”.

Advirtió además que “se intentó una lista de unidad” y reseñó que “hace meses que estamos trabajando armando una lista homogénea, con un grupo que está trabajando y que estuvo abierto a la participación de todos pero de repente en los medios apareció alguien diciendo que volvía al CICAE para ser presidente lo cual ameritó una llamada telefónica, reunirnos y no se pudo acordar porque el interesado decía: o presidente o nada”.

“Yo podría haberme bajado pero en realidad estoy sostenido por un equipo homogéneo que me apoyó y de alguna manera es la lista que teníamos ya trabajada y era muy difícil decirle a la gente que me apoyó que me bajaba, con lo cual no se llegó a un acuerdo. Finalmente la semana pasada esa persona me llamó para decirme que no iba a presentar ninguna lista porque tenía otros compromisos pero que apoya a la institución, y ahora vemos que está en la otra lista que se presenta como oposición encabezada por Néstor Collomb”, relató.

Mencionó que “hubo alrededor de 70 socios y ojalá siempre tuviéramos esta convocatoria” y destacó que “hubo un esfuerzo muy grande del presidente de la institución para que no se impugne la lista e incluso se consultó a especialistas para corroborar si estaba bien hecha la impugnación”.

Respecto de la rotación entre un comerciante, un prestador de servicios y un industrial para ocupar la presidencia, Whor aclaró que “es una sugerencia del estatuto pero no es un mandato” y consideró que “es correcto” pero criticó que “la misma persona que hoy reclama eso para el Comercio, la semana pasada estaba en la lista encabezada por un industrial”.

Agregó que “esa alternancia corresponde pero muchas veces sucede que no aparecen los candidatos de ese sector para la presidencia. Y te puedo asegurar que se ofrecen y se buscan las personas, porque de ninguna manera hay un círculo cerrado que no quiere a nadie”.

Para finalizar deseó “que la institución no quede encerrada en estas cosas, porque se ha construido un equipo homogéneo, hay diferencias entre todos pero es una institución absolutamente abierta y que necesita de la colaboración de la sociedad y de todos los empresarios, y permanentemente pensamos qué podemos darle al socio”.

“Lo que más me preocupa es el daño que se le hace a la sociedad y sobre todo a la participación de quienes quieren ir a una institución. Cuando hay despelotes en la instituciones, generalmente lo primero que se piensa es en no meterse, cuando estos son problemas absolutamente menores. Lo importante es que no se dañe la imagen de la gente que participa activamente para poder hacer cosas por los demás sin llevarse absolutamente nada”, reflexionó.

“Si es presidente Rubén Whor o Néstor Collomb seguiremos trabajando como siempre. Lo que me duele es lo que las personas puedan pensar de las instituciones, esto es un daño institucional”, concluyó.

Etiquetas: CICAE, ELECCION, Rubén Whor