El voley santafesino tuvo su fiesta de premiación

Días atrás se realizó en “Letoile Disco”, de la ciudad de San Carlos Centro, la Fiesta de Premiación de la Asociación Santafesina de Vóleibol, temporada 2017.

Formaron parte de la misma autoridades del Consejo Directivo de la ASV; jugadores, entrenadores y dirigentes de las instituciones que compitieron a lo largo del año, familiares y los medios de comunicación.

A los largo de la noche se premió a los mejores equipos de los 15 torneos organizados por la Asociación, desde Sub 12 al Master Voley, donde Villa Dora fue uno de los clubes más destacados. Además, se reconoció a los clubes que participaron del Circuito de Minivóleibol y hubo distinciones individuales para jugadoras que participaron en las diferentes categorías de la Selección Argentina, los entrenadores y árbitros más destacados de la temporada 2017.

También hubo lugar para reconocimientos especiales, como el caso de Raúl Lozada y Roberto Romero por su labor en la organización del Mundial U18 Femenino, y al Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte por el ascenso a la Liga Masculina A1.

El momento más emotivo de la gala se vivió con la entrega de una plaqueta recordatorio a los hijos del doctor Gabriel Tonelli, hombre que falleció recientemente y dedicó gran parte de su vida al vóleibol.

Para el final quedó el momento de la Copa Challenger. Villa Dora fue, en ambas ramas y en la general, la institución que más puntos acumuló a lo largo del año en las diferentes categorías de competencia de la ASV, siendo ganador de los trofeos.

>> Reconocimientos Especiales

Roberto Romero y Raúl Lozada: Mundial u18 Femenino en Santa Fe. Club Atlético Libertad SJN: ascenso a la Liga Masculina A1. Dr. Gabriel Tonelli: reconocimiento post mortem por su legado en el vóleibol. Árbitro Revelación: Andrés González. Mejor Árbitro: Kevin Kranenborg. Entrenadores destacados: Martín Núñez, Mario Palacio y Lorena Góngora.

>> Premiados – Los mejores por Categoría

Master Voley Masculino Libertad SJN

Primera División Masculina Paracao de Paraná

Primera División Femenina Villa Dora

Sub 21 Masculino Villa Dora

Sub 21 Femenino Villa Dora “B”

Sub 19 Masculino Villa Dora

Sub 19 Femenino Villa Dora

Sub 17 Masculino Colón de Santa Fe

Sub 17 Femenino Central San Carlos

Sub 15 Masculino Villa Dora

Sub 15 Femenino Villa Dora “A”

Sub 13 Masculino Libertad SJN “A”

Sub 13 Femenino Villa Dora “A”

De Selección

Belén Cina: La joven promesa de Banco Provincial Santa Fe formó parte del seleccionado argentino que se consagró campeón en el Sudamericano Pre Menor disputado en Paraguay.

Bárbara Frangella: La armadora del Club Atlético Villa Dora integró el plantel argentino que participó del Campeonato Mundial U23 Femenino en Eslovenia.

Karina Suligoy y Florencia Giorgi: Luego de sus destacadas participaciones representando a Villa Dora, Karina y Florencia tuvieron la oportunidad de formar parte de la Selección Mayor Femenina dirigida por Guillermo Orduna.

Pilar Cina, María Victoria Mayer y Sofía Meinardi: Las Panteritas obtuvieron su mejor marca histórica en el Mundial U18 Femenino que se disputó en agosto en la provincia de Santa Fe y fueron parte del equipo las tres santafesinas, como así también el entrenador del seleccionado argentino: Estanislao Vachino.

Fuente El Litoral / Fotos Asociación Santafesina de Voley