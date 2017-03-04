 MENU

Sábado, 04 de Marzo · 10:28 Hs

04/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 1712 Deportes, Fútbol, Noticias

El Torneo Oficial 2017 LEF ya tiene fixture y nombre

Se llamará Alejandro “Janito” Tschaggeny en reconocimiento a un gran dirigente de Unión de Esperanza fallecido recientemente. El comienzo del torneo está previsto para el 26 de marzo. Aquí detalles del fixture. 

 

Luego de ser aprobado por el Comité Ejecutivo se da a conocer el fixture de Primera y Tercera División 2017.

El torneo que se llevara a cabo durante el transcurro de este año, comenzará el 26 de Marzo y su nombre oficial será: Alejandro “Janito” Tschaggeny.

El certamen estará divido en dos zonas: Zona Norte y Zona Sur. La Zona Norte está compuesta por: DF Sarmiento, Juventud Unida de Humboldt, Atl. Pilar, Bartolomé Mitre, San Martín de Pogreso, Independiente San Agustín, Independiente San José, Unión de Santo Domingo, Unión de Esperanza, Defensores del Oeste, Sarmiento de Humboldt y Libertad de Nelson. A la Zona Sur la componen los siguientes clubes: Argentino de Franck, AD Juventud, San Lorenzo FC, Unión Progresista, Deportivo Gessler, Santa Clara FC, Belgrano de Sa Pereyra, Argentino López, Central San Carlos, Libertad de SJN, Sportivo del Norte y Atlético Franck.

A continuación las 11 Fechas de cada zona.

ZONA NORTE

1 FECHA 2 FECHA 3 FECHA
1 DF SARMIENTO JU HUMBOLDT 1 SARMIENTO H DF SARMIENTO 1 DF SARMIENTO MITRE
2 PILAR MITRE 2 LIBERTAD NELSON UNION ESPERANZA 2 JU HUMBOLDT IN. S. AGUSTIN
3 SM PROGRESO IN. S. AGUSTIN 3 DEFENSORES IN. S. JOSÉ 3 PILAR USD
4 IN. S. JOSÉ USD 4 USD SM PROGRESO 4 SM PROGRESO DEFENSORES
5 UNION DEFENSORES 5 IN. S. AGUSTIN PILAR 5 IN. SAN JOSÉ LIBERTAD NELSON
6 SARMIENTO HUMBOLDT LIBERTAD NELSON 6 MITRE JU HUMBOLDT 6 UNION SARMIENTO H
4 FECHA 5 FECHA 6 FECHA
1 UNION DF SARMIENTO 1 DF SARMIENTO INDEPENDIENTE SAN AGUSTIN 1 INDEPENDIENTE SAN JOSE DF SARMIENTO
2 SARMIENTO HUMBOLDT INDEPENDIENTE SAN JOSÉ 2 MITRE USD 2 UNION SM PROGRESO
3 LIBERTAD NELSON SAN MARTIN DE PROGRESO 3 JU HUMBOLDT DEFENSORES 3 SARMIENTO HUMBOLDT PILAR
4 DEFENSORES PILAR 4 PILAR LIBERTAD NELSON 4 LIBERTAD NELSN JU HUMBOLDT
5 USD JU HUMBOLDT 5 SM PROGRESO SARMIENTO H 5 DEFENSORES MITRE
6 IN. S. AGUSTIN MITRE 6 IN SAN JOSE UNION 6 USD IN. S. AGUSTIN
7 FECHA 8 FECHA 9 FECHA
1 DF SARMIENTO USD 1 SM PROGRESO DF SARMIENTO 1 DF SARMIENTO DEFENSORES
2 INDEPENDIENTE SAN AGUSTIN DEFENSORES 2 INDTE SAN JOSE PILAR 2 USD LIBERTAD NELSON
3 MITRE LIBERTAD NELSON 3 UNION JU HUMBOLDT 3 INDEPENTE SAN GUSTIN SARMIENTO  HUMBOLDT
4 JU HUMBOLDT SARMIENTO DE HUMBOLDT 4 SARMIENTO HUMBOLDT MITRE 4 MITRE UNION
5 PILAR UNION 5 LIBERTAD NELSON INDTE SAN AGUSTIN 5 JU HUMBOLDT INDTE SAN JOSE
6 SM PROGRESO INDTE SAN JOSE 6 DEFENSORES USD 6 PILAR SM PROGRESO
10 FECHA 11 FECHA
1 PILAR DF SARMIENTO 1 DF SARMIENTO LIBERTAD NELSON
2 SM PROGRESO JU HUMBOLDT 2 DEFENSORES SARMIENTO H
3 IN. SAN JOSE MITRE 3 USD UNION
4 UNION E IN. S. AGUSTIN 4 IN. S. AGUSTIN IN. SAN JOSE
5 SARMIENTO H USD 5 MITRE SM PROGRESO
6 LIBERTAD NELSON DEFENSORES 6 JU HUMBOLDT PILAR
 ZONA SUR
1 FECHA 2 FECHA 3 FECHA
1 ARGENTINO FRANCK AD JUVENTUD 1 SPORTIVO N ARGENTINO FRANCK 1 ARGENTINO FRANCK UNION PROGRESISTA
2 SAN LORENZO U.PROGRESISTA 2 ATL FRANCK CENTRAL SC 2 AD JUVENTUD SANTA CLARA
3 DEP GESSLER SANTA CLARA 3 LIBERTAD SJN BELGRANO SP 3 SAN LORENZO ARGENTINOLOPEZ
4 BELGRANO SP ARGENTINO LOPEZ 4 ARGENTINO LOPEZ DEP GESSLER 4 DEP GESSLER LIBERTAD SJN
5 CENTRAL SC LIBERTAD SJN 5 SANTA CLARA SAN LORENZO 5 BELGRANO SP ATL FRANCK
6 SPORTIVO N ATL FRANCK 6 UNION PROGRESISTA AD JUVENTUD 6 CENTRAL SC SPORTIVO N
4 FECHA 5 FECHA 6 FECHA
1 CENTRAL SC ARGENTINO FRANCK 1 ARGENTINO FRANCK SANTA CLARA 1 BELGRANO SP ARGENTINO FRANCK
2 SPORTIVO N BELGRANO SP 2 UNION PROGRESISTA ARGENTINO LOPEZ 2 CENTRAL SC DEP GESSLER
3 ATL FRANCK DEP GESSLER 3 AD JUVENTUD LIBERTAD SJN 3 SPORTIVO N SAN LORENZO
4 LIBERTAD SJN SAN LORENZO 4 SAN LORENZO ATL FRANCK 4 ATL FRANCK AD JUVENTUD
5 ARGENTINO LOPEZ AD JUVENTUD 5 DEP GESSLER SPORTIVO N 5 LIBERTAD SJN UNION PROGRESISTA
6 SANTA CLARA PROGRESISTA 6 BELGRANO SP CENTRAL SC 6 ARGENTINO LOPEZ SANTA CLARA
7 FECHA 8 FECHA 9 FECHA
1 ARGENTINO FRANCK ARGENTINO LOPEZ 1 DEP GESSLER ARGENTINO FRANCK 1 ARGENTINO FRANCK LIBERTAD SJN
2 SANTA CLARA LIBERTAD SJN 2 BELGRANO SP SAN LORENZO 2 ARGENTINO LOPEZ ATL FRANCK
3 UNION PROGRESISTA ATL FRANCK 3 CENTRAL SC AD JUVENTUD 3 SANTA CLARA SPORTIVO N
4 AD JUVENTUD SPORTIVO N 4 SPORTIVO N PROGRESISTA 4 PROGRESISTA CENTRAL SC
5 SAN LORENZO CENTRAL SC 5 ATL FRANCK SANTA CLARA 5 AD JUVENTUD BELGRANO SP
6 DEP GESSLER BELGRANO SP 6 LIBERTAD SJN ARGENTINO LOPEZ 6 SAN LORENZO DEP GESSLER
10 FECHA 11 FECHA
1 SAN LORENZO ARGENTINO FRANCK 1 ARGENTINO FRANCK ATL FRANCK
2 DEP GESSLER AD JUVENTUD 2 LIBERTAD SJN SPORTIVO N
3 BELGRANO SP UNION PROGRESISTA 3 ARGENTINO LOPEZ CENTRAL SC
4 CENTRAL SC SANTA CLARA 4 SANTA CLARA BELGRANO SP
5 SPORTIVO N ARGENTINO LOPEZ 5 UNION PROGRESISTA DEP GESSLER
6 ATL FRANCK LIBERTAD SJ 6 AD JUVENTUD SAN LORENZO

 

Foto archivo EDXD – jugadores del Club Atlético Pilar ganadores del Torneo Oficial LEF 2016.-

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInBuffer this pageFlattr the authorShare on RedditEmail this to someoneDigg thisShare on StumbleUponShare on TumblrPrint this page

Etiquetas: , , ,

» Deportes, Fútbol, Noticias » El Torneo Oficial 2017 LEF ya tiene fixture y nombre

Noticias relacionadas

Comentarios cerrados.