El policía que salvó a una bebé de 40 días destacó la importancia de la capacitación

En diálogo con la CSC Radio, Espíndola se manifestó “contento” porque “otra vez me tocó accionar y por ahora la bebé está estable” aunque “habrá que esperar el parte médico más adelante para ver qué le diagnostica la pediatra”.

El joven se desempeña en la Brigada Operativa de Prevención Policial de lunes a viernes en el dispensario Los Troncos, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe y en ese contexto debió asistir a la pequeña. Sobre la situación, contó que “llegó una menor de aproximadamente unos 40 días con dificultades respiratorias y la directora del Centro de Salud enseguida llamó al 107 a la unidad sanitaria para que sea trasladada con oxígeno, le colocó oxigenó durante 15 minutos, y por medio del 911 la unidad sanitaria me informó que no iba a asistir porque carecía de ambulancias en la zona, por lo cual no dudé en trasladarla. Se comisionó al móvil que estaba en la zona cercana al dispensario y se la trasladó al hospital de niños”.

En el camino, la bebé dejó de respirar y ahí fue cuando uno de los agentes le realizó maniobras de RCP para reanimarla. “Fue un momento terrible porque la bebé estaba en los brazos de la madre y en un momento se puso morada, movía la cabeza tratando de tomar oxigeno de algún lado, por eso la mamá me la dio y le hice las maniobras de RCP, que es muy difícil porque es muy chiquita”, señaló Espíndola.

Gracias a su maniobra, la menor llegó con vida al Hospital donde quedó internada con un cuadro de infección respiratoria aguda.

“No es la primera vez”

Más adelante Espíndola explicó que no es la primera vez que le toca intervenir en una situación de estas características. “No es la primera vez que me toca algo así pero la adrenalina es la misma. En el otro caso también fue con un niño de dos años, justamente hace un año, en julio. Uno se pone en lugar de padre, o hermano, la parte humana es lo que vale así que no dudamos un segundo en trasladarla. Ella pudo llegar a tiempo también gracias al apoyo de nuestros compañeros que iban cortando las calles para que podamos circular más rápido”, señaló.

También destacó la capacitación necesaria para realizar estas maniobras. “A mí me interesa saber porque trabajo en la calle y esto es muy necesario. Lo hice de corajudo porque vi a la madre angustiada y que la situación se iba de las manos, y agradezco que todo salió bien. Nosotros somos profesionales en materia de seguridad, no en materia de salud y el riesgo que tomamos es muy grande”, afirmó.

Reconocimiento oficial

El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, recibió este martes a los efectivos policiales Julián Espíndola, Juan Ricomini y Natalia Alonso, quienes asistieron a la bebé que sufrió una insuficiencia respiratoria.

Durante el encuentro, del que también participaron el jefe y el subjefe de la Policía provincial y el jefe de la Unidad Regional I, las autoridades felicitaron a los agentes policiales y los instaron a continuar trabajando para mejorar la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos.