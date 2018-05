El LTCE será la base del equipo del Litoral en Torneo Nacional de Tenis

Con tres tenistas y el capitán, el Lawn Tennis Club Esperancino será la base del equipo que representará a la Liga de Tenis del Litoral Argentino en el Torneo Nacional de Tenis, ex Grado 1, a disputarse a partir de esta semana, en Pinamar y Cariló.

El Nacional es el 2do. de la temporada de la Asociación Argentina de Tenis y es organizado por la Federación de Cuenca del Salado. Tendrá como sede central El Tennis Pinamar Resort (lugar de alojamiento de las delegaciones) y la subsede será el Cariló Tennis Club.

Por una cuestión de posiciones en el ranking nacional de la AAT, tres son los tenistas del LTCE que componen la delegación de la Liga del Litoral. Jugarán los recientemente incorporados al grupo de competencia: el humbolense Giuliano Furlotti (actualmente como N° 12 del ranking nacional de Sub 14) y el rafaelino Federico Zeiter (ocupa el puesto N° 13 en el escalafón nacional de Sub 16); y el esperancino Francisco Gay, en el 1er.año de Sub 19.

Es así que, como capitán de la formación de la Liga de Tenis del Litoral estará el Prof. Fabián Plantón, del LTCE.

También viajan Juan Bautista Monti, en Sub 14, los Sub 16 Pedro Bosio y Sofía Vivas; y la Sub 19, Valentina Domenicone. También lo hará Emir Buzán, en Sub 16, pero deberá en principio jugar Qualy o clasificación previa, con la intención de acceder al cuadro principal del Nacional.

El Torneo que abarca las categorías Sub 14, 16 y 19, tanto en la rama masculina como femenina, arranca con las Clasificaciones este miércoles, para ponerse en marcha los cuadros principales el jueves de esta semana.

ENCUENTRO NACIONAL NADO EN EL LTCE

El Lawn Tennis Club Esperancino recibió la invitación para ser organizador de una de las fechas de los Encuentros Nacionales de Escuelas de Nado Sincronizado.

Los grupos de deportistas de la entidad que vienen desarrollando esta disciplina deportiva en los últimos años tendrían ahora la ocasión de actuar en carácter de anfitriones. Para el club será este un nuevo desafío en materia organizativa. Es que será la primera vez que reciba en la piscina climatiza a numerosas delegaciones de diferentes puntos del país, ya que no hay antecedentes como locales en nado sincronizado.

La fecha, que se confirmaría próximamente, sería en el mes de agosto de este año. Por ello es que todos ya están agregando una mayor preparación, pensando en este próximo Encuentro tan especial para todos.