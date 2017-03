El hockey de Alma participó de otra edición del Torneo de Verano

13/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 1292 Deportes, Hockey, Noticias

Este fin de semana se disputó una nueva edición del Torneo de Verano de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH) en las categorías de primera y Sub 16. El equipo de primera división de Alma Juniors no logró clasificar a las instancias finales del domingo mientras que el Sub 16 se ubicó en el tercer lugar del podio al vencer a El Quillá.

Durante el sábado se jugaron los cruces clasificatorios. Los partidos de primera división se disputaron en la cancha de la ASH donde Alma le ganó por 3 a 0 a Atlético de Franck pero luego no pudo superar a Regatas que se quedó con el juego por 4 a 0.

De este modo, las “lobas” no lograron pasar a la instancia clasificatoria del domingo.

En tanto, los partidos de la categoría Sub 16 se disputaron en la cancha de Santa Fe Rugby Club, donde Alma le ganó 1 a 0 a Banco y por 3 a 0 a Atlético de Franck posicionándose como el mejor primero de la Zona “C”.

De este modo, las lobas del sub 16 se clasificaron como tercer mejor primer y enfrentaron el domingo a El Quillá, a quien le ganaron para lograr el tercer puesto de las posiciones finales.

Previous

Next 0824 - Alma Hockey Sub16

0825 - Alma Hockey Sub16

0826 - Alma Hockey Sub16

0827 - Alma Hockey Sub16

Etiquetas: ALMA JUNIORS, ASH, hockey, TORNEO DE VERANO, VERANO