“El Gobierno nacional se volvió a equivocar” sentenciaron Meiners y Pirola

31/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 1424 Locales, Noticias, Política

Entienden que Esperanza fue discriminada en el proyecto del Gasoducto Regional a pesar de ser una de las impulsoras del proyecto. Criticaron la decisión del gobierno nacional y agradecieron el respaldo de la Secretaria de Energía de la Provincia.

Finalizada la reunión en la que finalmente se supo que en la primera etapa con la construcción del gasoducto del GNEA el abastecimiento alcanzará solamente a las ciudades de Sunchales y Rafaela, la primera mandataria de la ciudad de Esperanza resaltó “Es realmente inconcebible que se nos discrimine de esta forma siendo que Esperanza fue una de las impulsoras del emprendimiento; Como en tantos otros temas la mirada del gobierno de Macri es por lo menos ambivalente, se proclama una posición desde lo discursivo pero a la hora de actuar los hechos no coinciden con la realidad, hemos escuchado hasta el hartazgo que desde el gobierno de Cambiemos se trabajaría para que cada argentino pueda desarrollarse allí donde eligió vivir, en cada uno de sus pueblos, los hechos muestran claramente que no es así, nos queda un sabor muy amargo, desde nuestro lugar hicimos todo y más por eso no se entiende esta decisión que como digo es discriminatoria con localidades que necesitan imperiosamente la provisión de gas en red”.

“Vale destacar el acompañamiento de la provincia, en la persona de Verónica Geese quien como nosotros se mostró contrariada por la decisión” cerró Meiners.

Geese a su turno expresó que el saldo del encuentro “no fue satisfactorio en aspectos que para nosotros son importantes”, tras destacar también que la ciudad de Esperanza -una de las impulsoras del emprendimiento- quedó para una segunda etapa, lo mismo que la localidad de Lehmann. También otras seis comunidades: Ataliva y Bella Italia (para una etapa 3a., Pilar, Nuevo Torino y Felicia (para una futura etapa 4) y Tacural (para una eventual 5).

Pirola remarca la falta de compromiso de Cambiemos por la región

“La decisión de dejar para una segunda etapa la llegada del gasoducto regional a la ciudad de Esperanza y postergar para etapas subsiguientes a Pilar, Nuevo Torino y Felicia es un rasgo más de la falta de visión de un gobierno nacional que en éste tema, como en otros se vuelve a equivocar; Es que debe hacerse el esfuerzo máximo posible para acompañar este proyecto que nació hace cinco años, y es producto de las fuerzas vivas de la región” expresó Pirola.

“Es un revés grande, es otra decisión desacertada del gobierno de Cambiemos, que en este caso debemos tomar como la consolidación de una mirada poco comprometida para con nuestra región, habrá que seguir exponiendo cada actitud como esta para que desde las esferas nacionales se tome conciencia que deben servir fielmente a los intereses de todos y no imponer la propia voluntad de manera arbitraria” subrayó el representante territorial de Las Colonias.

La segunda etapa es lejana:

“Vemos que bajo el eufemismo de segunda etapa no se dice que Esperanza podrá tener gas recién en 2019 es decir mucho tiempo después de planteada la necesidad y la propuesta que es urgente para quienes habitan cada una de nuestras localidades y para quienes conforman el Ärea Industrial en Esperanza, entre tantos” coincidieron en señalar Meiners y Pirola.

Etiquetas: gasoducto, GASODUCTO REGIONAL, Geese, MEINERS, PIROLA