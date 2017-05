El Concejo le pide a Meiners que suspenda el SEMI por la tarde

04/05/2017 Comentarios (0) Vistas: 1353 Locales, Noticias, Política

En otra sesión signada por la división política existente el Concejo Municipal le pide a la Intendenta que resuelva el conflicto que ella generó. Esta vez el seco queso del sándwich son los comerciantes del centro de la ciudad afectados por el ‘Servicio de Estacionamiento Medido Inteligente’.

Una vez más los concejales de un sector convocaron a las víctimas a observar el patético circo de la pelea política diaria y perdieron todos. Unos creen que con las víctimas en la platea los otros se apiadarán y cambiarán su voto. A veces lo hace un sector y otra vez otro, pero el resultado es el mismo.

Anoche el Frente Progresista (Comesatti, Camissi y Dellaporta) pedían sancionar una ordenanza (sin dictamen de comisión) para suspender el SEMI por la tarde y con mensajes de rápida resolución del conflicto dedicados a la tribuna.

Por lo general la tribuna no entiende de técnicas legislativas. Si anoche salía una ordenanza no querida por el DEM, éste puede vetarla y con tres votos propios del oficialismo ningún proyecto opositor prospera. En otras palabras, si el Concejo levantaba el SEMI por la tarde y Meiners lo vetaba, el resultado era que el SEMI quedaba firme por un año porque ese es el plazo en el cual no se puede volver a debatir el tema.

Ya le pasó a la oposición con reiterados ejemplos. Usan a las víctimas para que aplaudan en la tribuna, aprueban una ordenanza a medida y esperan el desgaste político de la intendenta. Está claro que es lo que sigue: Meiners se victimiza ante la ‘máquina de impedir’ que es la oposición y les sigue ganando las elecciones.

Anoche por primera vez la nueva mayoría (Elena, Kinen, Theler y Martínez) votaron un paso intermedio, sólo una expresión de buenos deseos, que pide la suspensión del SEMI por la tarde pero que pone en el brete político a la Intendenta, la sube al escenario de la acción y no de la victimización.

Está claro que el problema del SEMI lo generó la Intendenta con un proyecto novedoso pero pésimamente comunicado y apoyado en dirigentes de instituciones intermedias que se olvidaron de sus representados.

Anoche el Concejo Municipal, dentro del espectáculo político, le pidió a la titular del DEM que resuelva el problema. Fue en formato de minuta de comunicación como una última oportunidad ya que los propios concejales justicialistas reconocen que existe un problema y hay que solucionarlo.

La pelota la tiene ahora Ana Meiners y su Secretario de Gobierno Alfonso Gómez. La novedad es que los concejales justicialistas ya no están tan dispuestos a bancar los caprichos del secretario político de la intendenta y estarían presionando una definición política seria que deje de exponerlos sólo a ellos. Se vienen las elecciones y se potencian señalamientos.

