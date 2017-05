El Club San Martín de Progreso celebra sus 100 años de vida

30/05/2017 Comentarios (0) Vistas: 1478 Noticias, Regionales, Sociales

El presidente del Club San Martín de Progreso, Daniel Ribero, destacó el importante crecimiento de la institución a lo largo de sus 100 años de vida y resaltó que “con el apoyo de la comunidad está cumpliendo un rol importante desde lo social”. El 11 de junio se compartirá un almuerzo para festejar que contará con la presencia de Eber Ludueña con un show cómico y espectáculos musicales.

En diálogo con la CSC Radio, Ribero señaló que “son 100 años de historia de un club que en aquel momento se formó para practicar solamente fútbol y a lo largo de los años fue creciendo para contar hoy con ocho disciplinas deportivas, lo cual es muy importante para un club de un pueblo de 3.000 habitantes”. “Esta diversidad le da posibilidad de participar de la vida del club a las nenas y adolescentes con el patín, el hockey, el tenis o el vóley, y también a las mujeres con el mami vóley”, destacó.

En ese sentido, resaltó que “con el apoyo de toda la comunidad el club está cumpliendo un rol importante desde lo social”.

Sostuvo que al momento de asumir la conducción de la institución en 2010 “el objetivo primordial fue el crecimiento desde lo estructural y ediliciamente: se terminó de cerrar el Polideportivo, pero también que esté lleno de chicos practicando varias disciplinas”. “La idea es ir en la línea intermedia de seguir creciendo en lo estructural pero sin descuidar lo social, estando atento a los detalles: que aquel que no practica deporte es porque no quiere, no porque no puede desde lo económico”, definió.

Por ello, mencionó que “trabaja un grupo de profesionales como psicopedagogos, profesores, asistentes sociales para estar atentos a diversas situaciones que puedan ir sucediendo y contener a los chicos”.

Por otra parte, señaló “los buenos logros deportivos en las diversas divisiones del fútbol” y las intensas actividades del resto de las disciplinas.

Los festejos

Ribero invitó a los esperancinos a acompañar los festejos con un almuerzo el domingo 11 de junio. El sábado a las 10.30 se realizará un sencillo acto de descubrimiento de placa y ofrenda floral en el cementerio municipal para recordar a hinchas, ex socios y dirigentes que ya no están con nosotros.

El domingo a las 9.30 se compartirá una misa, una hora después habrá un acto frente a la sede del club y a las 13 horas dará comienzo al almuerzo que contará con la presencia de Eber Ludueña y dos grupos musicales para animar la celebración.

