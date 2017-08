El candidato más joven del país es de Sastre y encabezó la lista más votada

Se llama Leandro Baravalle, tiene 21 años, estudia psicología y lidera la lista de Cambiemos que competirá en las elecciones generales.

Tiene 21 años, se llama Leandro Baravalle y es el candidato más joven del país. Encabezó la lista de Cambiemos, la más votada en Sastre. Hizo sus primeras armas y descubrió una fuerte vocación por el mundo político desde que presidió, a los 16 años, el Centro de Estudiantes del Instituto Secundario San Francisco de Asís de su ciudad, la cabecera del departamento San Martín.

Ahora, enfrentó las Paso encabezando la lista de concejales que propuso en la ciudad más chica de la provincia el frente oficialista Cambiemos. “Siento una enorme responsabilidad porque creo que los jóvenes tenemos que empezar a discutir el presente y participar. Porque de lo contrario están siempre los mismos y son quienes nos llevaron a la situación en la que estamos”, señaló ante LaCapital y advirtió: “Soy el más joven en encabezar una lista, porque también hay una candidata de mi edad en Luján de Cuyo, Mendoza, pero ocupa el quinto lugar”.

Con sorprendente serenidad, Leandro, hijo de un productor agropecuario, contó que desde su época de estudiante secundario lo movilizaron los problemas de la ciudad. “El inmenso basural a cielo abierto y la migración de mis amigos mayores hacia las grandes urbes para estudiar, entre otros, continúan como problemas que se extienden en el tiempo y nadie resuelve. Entonces noté que la única forma de transformar la realidad es estar, sumarse a los espacios de participación y desde allí trabajar y proponer lo que uno tiene para dar”, consideró.

Nunca más

“Quienes integramos este grupo estamos convencidos de que con los mismos de siempre no habrá resultados distintos”, profundizó Baravalle, y añadió que “lo que ocurrió el año pasado —en referencia a un conflicto entre bloques que mantuvo inactivo al Concejo de la ciudad durante nueve meses— no tiene que pasar nunca más. Ese fue un punto de inflexión, un lujo que no se puede dar una ciudad que tiene tantas cosas por resolver y tantos problemas desde hace años. No es posible que nadie aporte una solución, una idea, que no se mejore o no se controle lo que hace el Ejecutivo”.

“Es así que consideramos que nos metíamos de lleno a trabajar por la ciudad o dejaríamos el espacio para que los mismos de siempre repitan las mismas experiencias”, remarcó y aseguró que las decisiones y el rumbo de su agrupación se toman en equipo.

“Armamos una lista con gente que trabaja como un verdadero equipo. Nos conocemos desde hace varios años y nos consolidamos como grupo humano y eso nos facilitó las cosas a la hora de confeccionar el listado de precandidatos”, dijo, y contó que “participamos en las elecciones de 2013 y 2015, en las que estuvimos cerca de incorporar un concejal”.

Respecto del resultado que obtuvo en las elecciones del domingo 13 de agosto, en las que se impuso por 1.045 votos de los 3.033 sufragios válidos emitidos, dijo: “Estoy muy sorprendido y emocionado. Pero al mismo tiempo ese logro refuerza las ganas de cambiar Sastre y genera un compromiso. Saber que gran parte de la ciudad confió en nosotros nos obliga a trabajar con responsabilidad. No podemos fallar. Nuestro principal valor es justamente no volver a cometer los errores del pasado para responderle a la gente que se sintió representada y confió en nuestro equipo”.

Medio ambiente

A la hora de evaluar cuáles serían las primeras iniciativas que, tras las elecciones de octubre, Leandro llevaría al recinto del Concejo, mencionó, entre otras propuestas, un fuerte trabajo en materia de medio ambiente. “Tenemos en esta ciudad un preocupante basural a cielo abierto, un viejo problema que requiere especial atención. Pero también tenemos que empezar a pensar una ciudad más amigable con el medio ambiente en términos generales, con mejores espacios verdes y barajar la posibilidad de replicar iniciativas que se aplicaron en otras ciudades para mejorar en ese sentido”.

“También tenemos que velar por mayor transparencia en el funcionamiento del Concejo. Hoy no tenemos acceso a la información. Los vecinos no saben qué concejal asiste a las sesiones y cuál falta, qué proyectos presenta, es una deuda que tiene el municipio con la gente. También desarrollar la posibilidad de articular proyectos con el gobierno nacional, como lo hicimos desde el año pasado con el punto de acceso de Ansés. Así lograremos mayor presencia del Estado en Sastre”, subrayó.

Otra de las aristas que pretende dar a su gestión “se basa en el emprendedurismo. Hoy los jóvenes de mi edad o más grandes que terminan de estudiar no pueden regresar a la ciudad porque no tienen alternativas laborales. Entonces hay que elaborar iniciativas que generen alternativas para revertir ese proceso”.

Para Leandro, que cursa el cuarto año de psicología en Rosario, el desafío de participar en política lo obligó a bajar el ritmo de estudio, pero piensa en recuperar el tiempo con esfuerzo. “Es un sacrificio como el que hacen muchos jóvenes que estudian, trabajan y a la vez militan, pero pienso retomar para terminar la carrera en el menor tiempo posible”, se entusiasmó y lamentó que “la vida de joven quedó en parte de lado. Hace meses que no salgo a bailar, pero lo que me apasiona es la política y ahora estoy de lleno dedicado a esta actividad”.

Ante la posibilidad de que una futura gestión como edil lo catapulte como candidato a la Intendencia de la ciudad, el joven es cauto: “No podemos hablar de eso. Falta bastante y ahora tenemos que pensar en lo que podemos hacer desde el Concejo y no en que puede posicionarnos para otra candidatura. Lo importante es que pensemos en el rol que debemos cumplir como concejales y qué herramientas podemos acercar al municipio para que Sastre empiece a mejorar. No me parece responsable estar pensando en ser intendente cuando la gente nos está confiando la posibilidad de ser concejal en primera instancia”.

A la hora de cerrar el diálogo, como un avezado dirigente político, Leandro pidió el apoyo de la ciudadanía de cara a las próximas elecciones. “Les pido que nos acompañen, que tengan en cuenta que para mejorar debemos trabajar en equipo y entre todos podemos lograr que la ciudad avance”.

