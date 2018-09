El buque Seabed Constructor ya está en alta mar para la búsqueda final del ARA San Juan

Por su parte, las autoridades de la firma Ocean Infinity encabezadas por el CEO de la firma Oliver Plunkett y parte de la plana mayor del buque, detallaron a los presentes las distintas etapas de la operación de búsqueda, anticipadas en forma exclusiva Infobae.

El ministro Aguad se interiorizó especialmente en los detalles técnicos de los vehículos sumergidos y mantuvo un emotivo diálogo con la Oficial de la Marina Mercante Nacional, Maquinista Naval Silvina Krawczyk, hermana de la desaparecida Teniente de Navío Eliana Krawczyk, quien fuera tripulante del San Juan, detentando el privilegio de haber sido la primer mujer submarinista de todo el continente.

Conferencia de Prensa

Luego de abandonar la nave, Aguad, Villán y el administrador del puerto local, dialogaron extensamente con los medios de prensa presentes, aclarando varias dudas planteadas en especial por los medios locales.

En este sentido el ministro de Defensa ratificó el carácter de “pago a resultado”, también llamado “no cure no pay”. Es decir que si no se encuentra el submarino, los costos de casi U$S 100.000 diarios que insumen la operación de la nave, serán afrontados exclusivamente por la empresa contratista. Por el contrario si el buque aparece, sin importar la cantidad de días trabajados, el Estado Nacional abonará a Ocean Infinity la suma única y final de U$S 7.500.000. “Me gustaría poder pagarles“, le dijo el ministro Aguad al Capitán del buque en tono jocoso. Reafirmando el deseo oficial de dar con el San Juan.