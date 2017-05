El Bingo de Alma Juniors sigue trabajando junto a las instituciones de Esperanza

18/05/2017 Comentarios (0) Vistas: 1389 Locales, Noticias

En conferencia de prensa, el Club Alma Juniors realizó un relanzamiento del Bingo 2018. Se trata de la octava edición de esta exitosa iniciativa. Junto a autoridades de la Asociación de Ayuda a Niños Especiales (AANE), que actuará una vez más como entidad participante, el presidente del Club, Alejandro Marcuzzi, destacó que “es el único Bingo de Esperanza, cuyo beneficio queda en la ciudad y las obras se ven porque quedan en las instituciones de la ciudad”. Será el 24 de febrero de 2018 en el Predio Ferial del CICAE y sorteará cuatro autos 0Km., tres motos, una lancha con motor y tráiler y órdenes de compra.

Marcuzzi resaltó que “por cuarto año consecutivo, una entidad tan cara a los sentimientos de los esperancinos como es AANE se suma a esta iniciativa del Club” con el objetivo de “potencializar el esfuerzo de los socios de cada institución”.

“Tenemos expectativas de que el Bingo vuelva a ser un éxito, como es cada año, y que siga creciendo”, afirmó el dirigente quien mencionó que “también hay otras instituciones que venden el Bingo y se benefician con ello como el Comedor “Cachito de Pan”, el Hogar “Aldo Bustos”, la Agrupación Coral Esperanza, el Club Ciclista y en Progeso el Club San Martín”.

Destacó que el de Alma Juniors “es el único Bingo de Esperanza, cuyo beneficio queda en la ciudad y las obras se ven porque quedan en las instituciones de la ciudad”.

Por su parte, la presidenta de AANE, Graciela Breques, quien estuvo acompañada por el tesorero de la entidad, Oscar Comesatti, afirmó que “el Bingo de Alma Juniors es de Esperanza; es nuestro y por eso hay que apoyarlo y ayudarlo a crecer”.

Señaló además que “AANE es una institución que trabaja mucho con la inclusión y esto no deja de ser parte de eso” y remarcó: “Si bien AANE no realiza este año la venta en forma directa, las ventas se realizan desde el Club y la oficina del Bingo, con lo cual no dejen de apoyarnos y de comprar el Bingo”.

Por último agradeció la confianza del Club hacia la institución para “poder seguir trabajando juntos”.

Sorteo especial

En este marco se informó el lanzamiento de un sorteo especial de estadías en Salta, Mendoza y Cataratas, para 6, 4 y 2 personas para el primer, segundo y tercer premio respectivamente del cual participarán todos aquellos que compraron el Bingo antes del 31 de mayo.

Este sorteo especial se realizará el mismo 31 de mayo con la Quiniela nocturna de Santa Fe, participando con los cuatro números del cartón.

Cabe recordar que el Bingo sorteará el sábado 24 de febrero de 2018, a las 21 horas, en el Predio Ferial del CICAE. Se realizarán 13 sorteos, con un total de 49 premios, entre los que se destacan cuatro autos 0km: un Fiat Mobi, un Chevrolet Onix, un Renault Logan y un Toyota Etios; tres motos y una lancha con motor y tráiler. A todo ello se suman los sorteos mensuales.

Compra de cartones

Para adquirir los cartones, los interesados pueden acercarse a la Oficina del Bingo de Alma Juniors que está ubicada en la esquina de Moreno y Avenida Córdoba, en diagonal a la casa central de la Mutual. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15.30 a 19.30 horas. También cuenta con la línea telefónica (03496) 425995, exclusiva para esta oficina, donde se pueden realizar consultas. También se puede adquirir a los vendedores habilitados para tal fin.

Etiquetas: AANE, ALMA JUNIORS, Bingo de Alma Juniors, CONFERENCIA DE PRENSA, PREMIOS, SORTEOS