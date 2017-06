Eduardo Magnín: “Unión es uno de los poco clubes de Argentina que prioriza sus Inferiores”

07/06/2017 Comentarios (0) Vistas: 1472 Deportes, Fútbol, Noticias

El ex defensor nacido en San Jerónimo Norte está al frente de la Reserva de Unión de Santa Fe que es protagonista en la recta final del torneo. Más allá de los buenos resultados y expectante colocación en la tabla de colocaciones Magnín remarca que lo más importante es el trabajo que se realiza y que los chicos que lleguen a Primera División puedan afirmarse en el plantel superior.

Surgido de Unión de Santa Fe y con pasos importantes como jugador en clubes como San Martín de Tucumán, Huracán, Badajoz de España, Lausanne de Suiza, Nueva Chicago y Olimpia de Paraguay el actual entrenador de la Reserva de Unión de Santa Fe dialogó con EDXD para hacer mención al trabajo que viene realizando con la categoría inmediata a la Primera División.

Entre los puntos expuestos en la charla Magnín expresó: “Estoy muy feliz de estar otra vez trabajando dentro de un club que me ha dado muchas cosas desde lo deportivo y personal y que yo tanto quiero y me siento orgulloso de estar a cargo de la Reserva de Unión donde se me ha dado la confianza para darle la pulida final a cada diamante para que puedan llegar a Primera División y sean cada vez más los chicos de las Inferiores que lleguen al plantel superior.

Hoy las condiciones de trabajo en Unión son excelentes y el grupo de jugadores que llega a Reserva tiene una dedicación al entrenamiento muy alta y eso nos pone muy feliz y hay una serie de importantes jugadores listos para el último paso que se necesita para debutar en Primera División y solo deben tener paciencia y esperar que les llegue la oportunidad.

Los chicos que tengo a cargo son chicos a los cuáles les hablo y mucho y les soy muy sincero cuando me toca estar con ellos y trato de bajarlos a tierra porque la ansiedad está de por medio como así también cuestiones que pasan por sus cabezas entonces lo mejor es acompañarlos que estén tranquilos, equilibrados, sabiendo que no solo deben trabajar para llegar sino además para mantenerse que es lo más difícil y junto a Jorge Mauri y un buen equipo de trabajo vamos remarcando cada una de esas cosas y lo mejor de todo esto es que recibimos muy buenas respuestas por cada uno de ellos.

Hoy se habla mucho de la Reserva de Unión y que gana partidos y está arriba en la tabla de colocaciones y eso se debe al trabajo. Tampoco soy de darle importancia en este tipo de competencias a los resultados por más que sean buenos o malos y mi única ocupación es continuar con la formación de los chicos para cuando el técnico de Primera División lo requiera tenga opciones cada vez que mire para abajo. Si hay buenos resultados en lo deportivo es porque se trabaja bien, una cosa va de la mano con la otra y cuando vos formas bien entonces lo bueno viene solo. Los resultados ya sean buenos o malos son una consecuencia y eso es lo que está pasando con nosotros en Reserva. No me sirve ganar si después cuando el técnico de Primera busca una alternativa en Reserva no la encuentra entonces la prioridad es la buena formación de cada chico y que estén listos cuando sean necesitados y así ese chico se pueda mantener y comenzar así su carrera.

Unión de Santa Fe es uno de los pocos clubes de la Argentina que arma sus plantillas de Primera División con un número importante de jugadores de sus Inferiores y en Argentina los clubes vana verse obligados cada vez más a recurrir a sus Inferiores para armar sus planteles si es que los dirigentes quieren sanear las cuentas y comenzar a generar dinero y apostando a Divisiones Inferiores es la mejor receta. Unión de Santa Fe tiene una estructura armada alrededor del fútbol de Inferiores como la situación lo requiere con un grupo humano y profesional de primer nivel”, comentó Magnín.

Con respecto a su futuro el ex defensor rojiblanco expresó: “Soy un convencido que debo mirar el trabajo que tengo que hacer y no puedo estar pensando en otra cosa. Las cosas con el tiempo llegarán o no para pegar un salto pero me debo a mi trabajo que es en Reserva. Soy un agradecido de la enorme posibilidad laboral que me dieron en el club para trabajar y del lugar que ocupo entonces mi responsabilidad se basa en este trabajo que estoy haciendo y no pienso en nada más. en Unión trabajo de la mejor manera y a la vez aprendo, escucho, hablo y me capacito y lo que tenga que llegar será en su momento. Disfruto lo que hago y lo único que pienso es en trabajar y brindarle opciones al cuerpo técnico de turno para cuando deba armar el equipo de Primera División”, finalizó Eduardo Magnín.

Etiquetas: MAGNIN, RESERVA, RESULTADOS, TRABAJO, union