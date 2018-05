Dos Orillas: Los tres equipos esperancinos juegan esta noche

Por la novena fecha Alma Juniors viaja a Santa Fe a enfrentar a República del Oeste y Almagro A visitará a Macabi.

TORNEO DOS ORILLAS “DOS HERMANAS” – 9ª FECHA

JUEVES 3 DE MAYO

21.30 Rowing vs.Rivadavia A (A1-Michel) (En Sionista)

21.30 Olimpia vs. Colón (SJ) (A1-Cottonaro)

21.30 CUST vs. Colón (SF) (A1-Cottonaro)

21.30 Echagüe vs. Estudiantes B (A1-Patrone)

22.00 Regatas (SF) vs. Unión (SF) A (A1-Patrone)

21.30 Estudiantes A vs. GyE (A1-Roldán)

21.30 Macabi vs. Almagro A (A1-Roldán)

21.30 República del Oeste vs. Alma (A1-Michel)

21.30 Sanjustino vs. Rivadavia B (A2-Depalo) (pendiente 4ª fecha)

21.30 Santa Rosa vs. Patronato (A2-Depalo)

21.30 Regatas Coronda vs. San Martín (A2-Di Mari)

21.30 Almagro B vs. Sionista (A2-Di Mari)

22.00 Banco Provincial vs. Atlético María Grande (A2-Gentile)

SÁBADO 5 DE MAYO

20.00 Unión (SF) B vs. Quique Club (A2-Gentile)

MARTES 8 DE MAYO

21.30 Rivadavia B vs. Sanjustino (A2-Depalo)