Dos Orillas: Los equipos de Esperanza juegan esta noche

Por el certamen “Dos Hermanas” del Dos Orillas de las asociaciones de Paraná y Santa Fe desde las 21:30 Almagro “A” visita a Estudiantes “A” y Alma Juniors en Paraná ante Rowing. Almagro “B” es local de San Martín.

Colón de Santa Fe y Rivadavia A expondrán sus invictos ante Olimpia y Recreativo A, en los dos choques que sobresalen en la cartelera del certamen Dos Hermanas.

MARTES 3 DE ABRIL

21.30 Estudiantes A vs. Almagro A (A1-Roldán)

21.30 Olimpia vs. Colón (SF) (A1-Cottonaro)

21.30 Rowing vs. Alma (A1-Michel)

22.00 Recreativo A vs. Rivadavia A (A1-Michel)

21.30 Almagro B vs. San Martín (A2-Di Mari)

MIÉRCOLES 4 DE ABRIL

21.30 Echagüe vs. Unión (SF) A (A1-Patrone)

21.30 Banco vs. Recreativo B (A2-Gentile)

JUEVES 5 DE ABRIL

21.30 Ciclista vs. GyE (A1-Roldán)

21.30 Talleres vs. Colón (SJ) A1-Cottonaro)

21.30 Unión (Crespo) vs. Estudiantes B (A1-Patrone)

21.30 Rivadavia B vs. Paracao (A2-De Palo)

21.30 Regatas Coronda vs. El Quillá (A2-Di Mari)

22.00 Santa Rosa vs. Sanjustino (A2-De Palo)

El partido entre Atlético María Grande y Unión (SF) B fue suspendido por la Clínica ENEBA que se realizará en Entre Ríos.