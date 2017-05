Dos Orillas: Los equipos de Esperanza comienzan una nueva fase del torneo

A partir del jueves el Torneo “Dos Orillas” de Primera División comenzará la segunda etapa de la competencia donde habrá equipos que pelearán por el título, otros buscarán la permanencia en la A1 y en la A2 buscarán el ascenso. Almagro “A” enfrentará a Regatas de Santa Fe, Alma Juniors ante Echagüe de Paraná y en la A2 Almagro “B” comenzará el camino del ascenso ante Unión de Santo Tomé.

Este jueves darán inicio los PlayOffs del Oficial “Dos Orillas” de la competencia organizada por las asociaciones de Santa Fe y Paraná.

Los equipos de Esperanza comenzarán sus series entre jueves y martes. Almagro “A” y Alma Juniors lo harán en la Zona Reclasificación buscando la Copa de Oro. Almagro “A” se medirá ante Regatas de Santa Fe comenzando la serie este jueves a las 21:30 en el “Nido de Águilas” y Alma Juniors debutará el martes próximo en Paraná ante Olimpia desde las 21:30.

Por la A2 y buscando el Ascenso Almagro “B” debutará este jueves desde las 22 en Santo Tomé visitando al Club Unión.

DosOrillas Programación de playoffs

RECLASIFICACIÓN – ZONA A1

JUEVES 11 DE MAYO

21.30 Almagro A vs. Regatas (SF)

MARTES 16 DE MAYO

21.30 Echagüe vs. Rowing A

21.30 Olimpia vs. Alma Juniors

21.30 Unión (SF) vs. Sanjustino

21.30 Regatas (SF) vs. Almagro (2º juego)

PERMANENCIA – ZONA A1 – PRIMER JUEGO

JUEVES 11 DE MAYO

21.30 Ciclista vs. República del Oeste

21.30 Estudiantes A vs. Sionista

21.30 Recreativo A vs. Macabi

22.00 Colón (SF) vs. Banco Provincial

PERMANENCIA – ZONA A1 – SEGUNDO JUEGO

MARTES 16 DE MAYO

21.30 Sionista vs. Estudiantes A

21.30 República del Oeste vs. Ciclista

21.30 Macabi vs. Recreativo A

MIÉRCOLES 17 DE MAYO

22.00 Banco Provincial vs. Colón (SF)

PLAYOFFS POR LOS ASCENSOS – ZONA A2 – PRIMER JUEGO

JUEVES 11 DE MAYO

21.30 Unión (Crespo) vs. Rivadavia B

22.00 CUST vs. Almagro B

VIERNES 12 DE MAYO

21.30 Estudiantes B vs. Regatas Coronda

MARTES 16 DE MAYO

21.30 Talleres vs. El Quillá

SEGUNDO JUEGO

MARTES 16 DE MAYO

22.00 Almagro B vs. CUST

21.30 Rivadavia B vs. Unión (Crespo)

21.30 Regatas Coronda vs. Estudiantes B

MARTES 23 DE MAYO

21.30 El Quillá vs. Talleres

COPA DE BRONCE – ZONA A2 – PRIMER JUEGO

JUEVES 11 DE MAYO

21.30 Patronato vs. Rowing B

21.30 Paracao vs. Quique

21.30 Kimberley vs. Recreativo B

21.30 Santa Rosa vs. Diamantino

SEGUNDO JUEGO

MARTES 16 DE MAYO

21.30 Rowing B vs. Patronato

21.30 Quique vs. Paracao

21.30 Recreativo B vs. Kimberley

21.30 Diamantino vs. Santa Rosa