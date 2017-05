Dos Orillas: Juegan los tres equipos esperancinos

16/05/2017 Comentarios (0) Vistas: 1 Básquet, Deportes, Noticias

Por la reclasificación de la Zona A1 Almagro visita a Regatas SF y Alma Juniors a Olimpia en Paraná. Por su parte Almagro B se juega la serie esta noche en el Nido cuando reciba a Unión de Santo Tomé.

RECLASIFICACIÓN – ZONA A1



MARTES 16 DE MAYO

21.30 Echagüe vs. Rowing A

21.30 Olimpia vs. Alma Juniors

21.30 Unión (SF) vs. Sanjustino

21.30 Regatas (SF) vs. Almagro (2º juego)

PERMANENCIA – ZONA A1 – SEGUNDO JUEGO

MARTES 16 DE MAYO

21.30 Sionista vs. Estudiantes A

21.30 República del Oeste vs. Ciclista

21.30 Macabi vs. Recreativo A

MIÉRCOLES 17 DE MAYO

22.00 Banco Provincial vs. Colón (SF)

PLAYOFFS POR LOS ASCENSOS – ZONA A2 – PRIMER JUEGO

MARTES 16 DE MAYO

21.30 Talleres vs. El Quillá

SEGUNDO JUEGO

MARTES 16 DE MAYO

22.00 Almagro B vs. CUST

21.30 Rivadavia B vs. Unión (Crespo)

21.30 Regatas Coronda vs. Estudiantes B

MARTES 23 DE MAYO

21.30 El Quillá vs. Talleres

COPA DE BRONCE – ZONA A2 – PRIMER JUEGO

SEGUNDO JUEGO

MARTES 16 DE MAYO

21.30 Rowing B vs. Patronato

21.30 Quique vs. Paracao

21.30 Recreativo B vs. Kimberley

21.30 Diamantino vs. Santa Rosa

