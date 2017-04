Dos Orillas: Almagro A fue el único esperancino ganador

Arrancó la 6ta fecha del Torneo Dos Orillas de Básquetbol con la participación de tres equipos esperancinos. Almagro A venció en el “Nido” a Recreativo A por 73 a 58, Alma Juniors perdió frente a Colón en Santa Fe 65 a 62 y Almagro B cayó en Santa Fe frente a El Quillá por 61 a 53.

Aquí el programa de partidos de la fecha adelantada por el paro del jueves 6 de abril.

MARTES 4 DE ABRIL

Regatas (SF) 78 – Colón (SJ) 89 (36-46) (A1-Barovero)

GyE A 68 – Estudiantes A 71 (31-32) (A1-Bianchi)

Almagro A 73 – Recreativo A 58 (40-30) (A1-Cantero)

República del Oeste 58 – Echagüe 73 (28-44) (A1-Grinovero)

Colón (SF) 65 – Alma Juniors 62 (32-34) (A1-Grinovero)

Rivadavia B 61 – Regatas Coronda 54 (27-25) (A2-Alaniz)

Rowing B 48 – Talleres 80 (28-43) (A2-Mendoza)

Quique 78 – CUST 60 (17-31 y 54-54) (A2-Alaniz)

Diamantino 72 – Santa Rosa 63 (41-22) (A2-Villani)

El Quillá 61 – Almagro B 53 (32-30) (A2-Mendoza)

MIÉRCOLES 5 DE ABRIL

21.30 Banco vs. Ciclista (A1-Barovero)

21.30 Macabi vs. Rowing A (A1-Cantero)

21.30 Estudiantes B vs. Kimberley (A2-Villani)

21.30 Recreativo B vs. Paracao (A2-Alaniz)