Docentes de Las Colonias en la marcha provincial

06/04/2017

Docentes de Esperanza y la región participaron este miércoles de la movilización organizada por AMSAFe que finalizó frente a la Casa de Gobierno para reclamar paritarias nacionales y que el gobierno santafesino mejore la oferta salarial.

Miles de docentes de toda la provincia se movilizaron en la mañana del miércoles por las calles de Santa Fe. La columna, de varias cuadras, inició su recorrido en la Plaza del Soldado y se desplazó hasta la 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, donde estaba previsto que se realizara el acto principal. Confluyeron maestros de prácticamente todos los departamentos; del sur, centro y norte santafesino. Con pecheras de Amsafe y Sadop algunos, pero con guardapolvos blancos la gran mayoría, cantaron consignas y replicaron mensajes en las pancartas alusivos al conflicto provincial y nacional que atraviesa la docencia desde hace semanas. “Yo vine por mis derechos”, “Cumplan la ley paritaria”, “Paritarias ya; basta de ajuste”, “La escuela pública resiste” eran algunos de los mensajes registrados en los carteles en alto, a la par de muñecos que aludían a determinados funcionarios públicos.

La razón

La movilización de hoy se inscribió en el nuevo paro por 48 horas votado por la docencia pública y privada de la provincia, para rechazar la oferta de mejora salarial que el Poder Ejecutivo elevó al sector. Como se sabe, mientras que el Ministerio de Educación sostiene que es de un 25% de aumento, los docentes advierten que es de entre el 22 y 23, porque no se incluyó para el cálculo el Incentivo Docente. Hasta allí, el planteo por el conflicto provincial. Pero la protesta también se da en el contexto de una dura puja sindical de la Ctera, que también encabeza la titular de Amsafe Sonia Alesso, para exigirle al gobierno de Mauricio Macri que convoque a las paritarias del sector.

Refutación

Ayer, la ministra de Educación, Claudia Balagué, confirmó que los docentes serán convocados nuevamente a paritaria la semana que viene con una “reformulación” de la propuesta, que no implicaría elevar la masa presupuestaria ya destinada a la política salarial. Esta mañana y consultada al respecto, Alesso advirtió que, “en primer lugar, tiene que existir la nueva convocatoria; y en segunda instancia, nuestra pretensión es que se aumente la inversión”.

La dirigente sindical también aludió a las declaraciones de Balagué, quien ayer se quejó porque en las últimas asambleas departamentales no existieron mociones para aceptar la propuesta. “En muchas asambleas departamentales hubo mociones por el no paro, y otras en las que no existieron porque ningún docente las mocionó. Pero en este sentido, me parece que hay una injerencia del Ministerio de Educación en la vida sindical, que no corresponde y que además está penada porque tanto el dictamen de la OIT como leyes nacionales o la Ley de Asociaciones Sindicales plantean la no injerencia en la vida interna de los sindicatos. Las decisiones de los sindicatos las tomamos con autonomía. Las asambleas tuvieron mociones de paro y no paro, y en las que no hubo, fue porque ningún docente consideró que había margen para la aceptación de la propuesta”, aseguró. “Es ridículo que un ministro diga lo que se va a plantear en la asamblea de Amsafe; lo que no quieren admitir es que hubo miles de docentes que rechazaron la oferta”, concluyó.

Fuente El Litoral / Foto Amsafe Provincial

Etiquetas: AMSAFE, docente, LAS COLONIAS, marcha, PARITARIAS, PROTESTA