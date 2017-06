Diputados: Un importante sector PRO competiría en la primaria de Cambiemos

19/06/2017 Comentarios (0) Vistas: 1121 Noticias, Política, Provinciales

A pocos días del cierre de listas para las elecciones primarias de candidatos a diputados nacionales un consolidado sector del partido PRO en la provincia de Santa Fe habría decidido competir con candidatos propios el próximo 13 de agosto. Gabriel Chumpitaz (Rosario) y Gisela Scaglia (Galvez) encabezarían la lista de candidatos.

El cierre en Capital Federal de un acuerdo entre radicales y dirigentes nacionales no habría conformado a todos los sectores santafesinos los cuales ya no sólo no ocultan su enojo sino que, alentados por dirigentes PRO de la provincia, impulsan la conformación de una tercera lista para las elecciones primarias de agosto próximo.

A la lista anunciada como acuerdo nacional que encabeza Albor Cantard se asegura la competencia de una lista radical encabezada por el concejal rosarino Jorge Boasso y en las últimas horas tomó forma una tercera lista integrada por dirigentes del PRO Santa Fe que desde hace tiempo vienen trabajando por el impulso y crecimiento de Cambiemos y que están dispuestos a plantear una tercera opción.

La propuesta estaría encabezada por el joven y activo concejal rosarino Gabriel Chumpitaz y secundado por la actual diputada nacional Gisela Scaglia, que surgen como referentes de sectores que vienen militando por el proyecto nacional en cada localidad de la provincia y que advierten de ciertas dificultades para presentar candidatos que pocas veces recorrieron el interior santafesino.

En las próximas horas quedaría confirmada esta tercera opción que ya muchos denominan “PRO puros” y que no deja de marcar lejanía entre la militancia y los timbreos con los acuerdos nacionales de oficinas.

Etiquetas: cambiemos, CHUMPITAZ, INTERNAS, PASO, primarias, santa fe, SCAGLIA