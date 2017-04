Día del Veterano: “Malvinas son ustedes” expresó Meiners

02/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1163 Locales, Noticias

La frase se destaca en la exposición que compartió la Intendente de la Ciudad de Esperanza al encabezar la conmemoración del “Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas”, acto realizado en conjunto, entre el Gobierno de la Ciudad de Esperanza y el Centro de Veteranos de Malvinas de Esperanza.

La ceremonia, a la que asistieron especialmente invitados familiares de los soldados que ofrendaron su vida en la recuperación de la soberanía en nuestras islas Malvinas, delegaciones escolares con abanderados y escoltas, representantes de entidades intermedias y los vecinos de Esperanza, tuvo lugar en el Centro Cultural Municipal “Dante Alighieri”.

Entre las autoridades se encontraban presentes la Intendenta Ana Meiners, la diputada nacional Ana Copes y la presidenta del Concejo Municipal Andrea Martínez, junto a integrantes del concejo y gabinete municipal.

Aquí las palabras de la Intendente:

Hoy Malvinas es mucho más que una causa de soberanía territorial, Malvinas es sin dudas agradecimiento, respeto y admiración a los caídos y los veteranos sobrevivientes que con su actuar inscribieron a fuego en la memoria popular a través de un hecho trascendental en la historia de nuestra nación, un rasgo de identidad nacional inclaudicable y a su vuelta, con el tiempo como aliado, han agigantado en cada rincón del país esta adhesión a vuestro actuar y valor.

Sabemos que no fue fácil, sabemos que fueron momentos duros pero también sabemos que hoy Malvinas son ustedes, y este hecho tiene una significación extraordinaria porque no ha sido impulsado por las elites de poder, ni por los núcleos académicos o intelectuales, ni por la alta dirigencia política, es un reconocimiento que ha nacido lentamente y de manera imparable desde abajo, desde lo más profundo de la comunidad y es en nombre de esa comunidad que quiero reiterar mi agradecimiento, respeto y admiración a ustedes que me consta lejos de victimizarse o quedarse abrazados a la herida han logrado transformar ésta en acción positiva; Es nuestro deber entonces en homenaje a ustedes convertir cada día de nuestras vidas, en una oportunidad para reflexionar profundamente como consolidar de manera inequívoca la forma en la que nos enfrentamos como sociedad a hechos históricos extremos como el que ustedes han protagonizado.

Estén seguros entonces, que seguirán siendo inspiración para muchos argentinos que como un valor de vida queremos sostener nuestra capacidad de no aceptar lo impuesto como verdadero, que tenemos el anhelo de autonomía y que sabemos que finalmente siempre lo justo, lo correcto, lo verdadero, se impone por sobre cualquier injusticia, aunque el proceso sea doloroso, aunque para lograrlo haya que esforzarse el doble; Los argentinos en general y los esperancinos en particular sabemos de qué se trata esto de superar situaciones traumáticas, logrando transformarlas en superación individual y colectiva; Y como decía, en esto ustedes son ejemplo, así que por esto también, gracias y que Dios los siga bendiciendo.

