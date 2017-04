Deporte x deporte: La agenda del fin de semana

Este fin de semana se reanuda el torneo de Primera División e Inferiores “Copa Diario El Litoral” Damas de la Asociación Santafesina de Hockey. De visitante en casa Alma Juniors enfrentará a Universitario de Santa Fe. Con tira completa los encuentros darán inicio a las 09 en Sub 14, Sub 16 desde las 10, Sub 12 a las 11:15, Infantiles desde las 12:15, Sub 18 a las 13:30, Reserva a las 15 y Primera División a las 16:30.