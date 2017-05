Denuncia que su hija sufre bullying en la escuela y nadie le da respuestas  

30/05/2017 Comentarios (0) Vistas: 1346 Locales, Noticias

La mamá de una jovencita de 13 años denunció que su hija sufre constantes agresiones, golpes e insultos de parte de un grupo de alumnas de la escuela Colombo–Müller a la que asiste la menor. Reclamó que las autoridades del establecimiento y la Supervisión de Escuelas, “no dan respuestas y justifican los actos de violencia”. El sábado la agresión fue en plena plaza San Martín “donde pudieron haberla matado”. Pese al pedido constante para cambiarla de institución “la excusa es que hay superpoblación en las escuelas de Esperanza y no hay lugar”.

En diálogo con la CSC Radio, Marcela sostuvo que la situación “comenzó en la escuela y desde hace más de un mes que desde la escuela y la supervisión de escuelas, es decir quienes tienen las herramientas y la autoridad para ayudarnos, no lo hacen”. Criticó que “la excusa es siempre la misma, que hay superpoblación en las escuelas de Esperanza y no hay lugar para cambiarla” y comentó que la adolescente concurre a la escuela Colombo Müller “porque al momento de iniciar la escuela era la única que tenía banco disponible”.

Indicó que “los problemas comenzaron a una semana del inicio de clases con golpes, empujones, insultos, en los recreos tirones de pelo” y aclaró que “es un grupito de alumnas”. Detalló a modo de ejemplo que “llegaron a golpearla dentro de la escuela y por haber reaccionado y respondido fue sancionada, con una semana sin poder asistir a la escuela”.

Afirmó que ante la situación habló “con la directora y con la tutora” y criticó que “la justificación es siempre la misma: que los chicos que agreden son chicos con carencias, con problemas en la casa”. Al respecto, dijo que “esto está muy mal porque están justificando acciones de violencia”.

La desesperada mamá contó que “hace una semana la golpearon dentro de la escuela, le tiraron los pelos tirándola al piso, y al salir de la escuela volvieron a golpearla. Ella se defendió y luego le pegaron nuevamente entre dos. Eso se grabó en un video que se viralizó”. Ante la situación volvió a pedir explicaciones en la institución educativa desde donde “dan siempre las mismas respuestas”.

Mencionó que solicitó “una reunión con los padres de las agresoras para tratar de mediar la situación y de terminar con este problema”. “Siempre traté de hablar en la escuela para ver qué se puede hace pero nunca encontré una solución, nunca se citó a los otros papás, que no conozco quienes son, ni se llamó a nadie a una reunión. Mi hija ya no quiere ir a la escuela”, relató.

Agregó que el fin de semana pasado la menor “se encontraba junto a una amiga en la plaza céntrica de la ciudad, a dos cuadras de casa, y estas personas las corrieron”. “Una chica la agarró a mi hija y la sostenía para que la otra la golpee. La agarraron de los pelos, le azotaron la cabeza contra el piso, le arañaron la cara, la ahorcaron mientras le decían que la iban a matar”, relató.

Producto de ese ataque, detalló que la jovencita “tiene la cabeza llena de chichones, la cara arañada y un ojo morado” y ante la gravedad de la situación “se realizó la denuncia policía, que es la primera pese a que es la cuarta vez que la golpean, pero antes no quise llegar a tanto porque no sé quiénes estoy tratando”.

“El reclamo que hago es la posibilidad del cambio de escuela, para que ella no tenga que caminar 15 cuadras para llegar a la institución y así evitar el roce con las otras menores”, refirió la mujer, y cuestionó que “desde la escuela dicen que son cosas de chicos que ya van a pasar, pero el sábado un golpe mal, un golpe en la cabeza fuerte o un tirón de pelos más fuerte, la desnuca, podrían haberla matado. Si no hubiese aparecido alguien a separarlas, la mataban y la dejaban tirada en la vereda”, alertó.

Además, sostuvo que “en la escuela me dicen que harán reuniones para hablar sobre los códigos de convivencia, pero yo no puedo dejar a mi hija como conejito de Indias, porque el tema de los códigos se traen desde la casa”. “El supervisor de escuelas lo único que me responde es que lamenta la situación y creo que la va a cambiar de institución cuando le muestre una foto de mi hija vendada o con el acta de defunción”, fustigó.

Advirtió que “los ataques los hacen deliberadamente y una de las jóvenes ya tiene denuncias por situaciones similares”.

Etiquetas: AGRESIONES, BULLYING, ESCUELA COLOMBO MULLER, GOLPES