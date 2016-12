Dellaporta responde a concejales del PJ

23/12/2016 Comentarios (0) Vistas: 1058 Locales, Noticias, Política

El concejal socialista defendió su postura anunciada ayer ante el nuevo debate de la ordenanza Tributaria y entendió que como falta autocrítica es más fácil responsabilizar a otros de los errores propios.

Que es la Vieja política?? En mi caso participo desde el PS, un partido que está cerca de los trabajadores, que instaló en nuestra provincia, paritarias para discutir salarios y mejores condiciones de trabajo. Que pone énfasis en políticas que tienen que ver con la Educación, la salud, la cultura, contención social, trabajo decente, obras de infraestructura, etc. Quién se arroga el derecho de calificar ò descalificar según pienses o no igual?, acaso la Democracia no se basa en la tolerancia y el respeto de las ideas?? o tal vez no tolerar, hostigar con comunicados son etapas ya superadas de VIEJAS POLÍTICAS?. Cuando se postulan prometen diálogo, tolerancia, buen clima de trabajo.

La realidad es todo lo contrario. “LA GENTE ESTA HARTA DE VOTAR TIPOS QUE SE PELEAN Y HACEN DEL CONFLICTO UN ESTILO DE VIDA”. Cuando voté solo con el PJ hace menos de un año Presupuesto y Tributaria era para ese sector el ejemplo a seguir y otras personas las que ponían palos en la rueda. Ahora decidieron que la estrella sea otra persona. Que van a decir en el futuro??. Lo que falta en la Argentina es autocrítica, y entonces es mas fácil echar la culpa a otros que reconocer los errores propios.

En mi caso pueden seguir escribiéndome lo que deseen, yo nunca me voy a apartar de las conductas de trabajo y honestidad con las que siempre me desempeñé, esas que mis viejos me inculcaron y que por suerte la mayoría de la gente ejerce a diario en su vida.

Marcelo Dellaporta

Etiquetas: COMUNICADO, DELLAPORTA, PJ, POLITICA, RESPUESTA