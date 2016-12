Defensores del Oeste ya tiene rival para la Copa Federación

26/12/2016 Comentarios (0) Vistas: 1424 Deportes, Fútbol, Noticias

El 29 de enero dará comienzo el primer torneo oficial del año para Federación Santafesina de Fútbol con el inicio de la clásica Copa Federación que reúne a equipos de toda la provincia. Defensores del Oeste, representante de Liga Esperancina de Fútbol, jugará en la primera fase ante Unión Deportiva de Arrufó de Liga Ceresina de Fútbol.

La ansiedad de Defensores del Oeste para comenzar a recorrer rutas de la provincia se hace cada vez más grande y este viernes Federación Santafesina de Fútbol dio a conocer el cruce de llaves de la primera fase de la competencia.

Defensores del Oeste de Esperanza será el representante de Liga Esperancina de Fútbol y debutará el 29 de enero enfrentando a Unión Deportiva de Arrufó que representará a Liga Ceresina de Fútbol. La revancha será el 05 de febrero en Esperanza.

De los que jugaron este torneo el año pasado hay tres equipos que se repiten. Florencia Cicles de la Liga Ocampense, Defensores del Oeste de Liga Esperancina, y San Jorge de la Liga Departamental San Martín. Este último, se coronó campeón en 2016 de la mano de Gustavo Raggio, DT que hace poco renunció a la conducción del rojiverde.

En esta edición no habrá representantes de las ligas Casildense, Rafaelina y Venadense, quedando entonces 16 equipos, de 14 ligas participantes. Los cruces, en todos los casos, serán eliminatorios y de ida y vuelta. El club escrito en primer término será local en el partido de ida, y el segundo en la revancha. La Copa arrancará finalmente el domingo 29 de enero, y las revanchas de la primera fase serán el domingo 5 de febrero.

He aquí el cuadro completo: Florencia Cicles (Liga Ocampense) vs. Romang FC (Liga Reconquistense). Huracán FB (Liga Ocampense) vs. Unión de Crespo (Liga Verense). El Cadi (Liga Santafesina) vs. El Pirata (Liga Paivense). Defensores del Oeste (Liga Esperancina) vs. Unión Deportiva de Arrufo (Liga Ceresina). Paula (Liga Galvense) vs. San Jorge (Liga Dptal. San Martín). Representante Liga Totorense vs. At. Correa (Liga Cañadense). Beltrán FC (Liga Sanlorencina) vs. Alianza Sport (Asoc. Rosarina). General Paz (Asoc. Rosarina) vs. Blanco y Negro (Liga Dep. del Sur).

