Cristina Kirchner apuntó contra Macri: “No quieren nuestra voz en el Congreso”

“No tiene nada que ver con la Justicia y la democracia, no hay causa, no hay delito, no hay motivo, se juzgó y no hay causa. Bonadio lo sabe, el Gobierno lo sabe, el presidente Macri también lo sabe”.

Y detalló: “En este procesamiento, Bonadio sostiene que los dos atentados terroristas, Embajada y la AMIA, son actos de guerra, no son atentados terroristas. Porque es la única manera que encontró en su mundo jurídico para traer de los pelos a la figura de traición a la patria. Esta figura solamente puede producirse con motivo de que nuestro país se encuentre en guerra. Asimila dos atentados terroristas a actos de guerra”. “

Nos lleva a afirmar que siguen adelante estas maniobras y ánimos de persecución en tiempos democráticos, violan el estado de derecho y la democracia”, siguió.