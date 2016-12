Cristian Favre: “Era momento de darle un respiro a los muchachos”

22/12/2016 Comentarios (0) Vistas: 1857 Deportes, Fútbol, Noticias

El entrenador de Defensores del Oeste dio un paso al costado luego de cuatro años de grandes frutos en la institución del oeste de la ciudad. Remarcó el trabajo de sus jugadores, el esfuerzo dirigencial y las ganas de ver una Liga Esperancina de Fútbol mucho más grandes con equipos que representen a la institución a nivel nacional.

Con un pasado como jugador profesional de importantes rendimientos en Unión y Colón de Santa Fe, Platense, Instituto y Belgrano de Córdoba, Independiente Rivadavia y San Martín de Mendoza y Audax Italiano de Chile entre otros, trabajó los últimos cuatro años como entrenador de categorías superiores de Defensores del Oeste cumpliendo un gran trabajo llegando la última temporada a ser protagonista del torneo hasta la etapa final con un equipo formado desde Divisiones Inferiores.

Luego de su salida, fue reemplazado por Sergio Cornejo, Cristian Favre tuvo tiempo para realizar un balance de lo hecho y las sensaciones por alejarse por un tiempo de los campos de juego.

“Haciendo un balance de cuatro años sentí que este era el momento de darle un respiro a los muchachos que hace tanto me ven la cara todos los días. Si bien hay una cuestión laboral personal que cada vez me saca más tiempo en este tiempo han pasado cosas por las cuáles uno se ha replanteado muchas cosas entonces sentí que era un buen momento para parar la pelota, lamentablemente para mí, pero necesitaba tomarme un descanso porque después de cuatro años y del trabajo que hicimos los chicos han crecido un montón y espero que con esa madurez puedan seguir por la misma senda.

Lo que se ha logrado en estos cuatro años es mérito de los jugadores que se han planteado tener el sentido de pertenencia por el cuál siempre hablamos y fundamentalmente tuvimos la suerte que los resultados prácticamente siempre nos han acompañado. Cuando arrancamos esta temporada sabíamos que la vara había llegado muy alto el torneo anterior e iba a ser difícil mejorarlo y sin embargo llegamos a un gran nivel y más allá de no contar con un nueve de área como todo el mundo dice el equipo ha jugado bien, ha sido protagonista le ha ganado al campeón los dos enfrentamientos y eso habla mucho de lo que han hecho a lo largo de todo el año.

No se que va a pasar en marzo o abril pero hablando de mala manera quizás para esa época me las quiera cortar porque voy a estar afuera y ya me tocó estar un año sin dirigir y en mi casa me querían matar pero se que ahora necesito y parar y en algún momento volveré. Más allá de mi ida y de lo que haga o haya decidido en este momento solo debe agradecerle a todos los que acompañaron en Defensores del Oeste. Este último año no ha sido fácil para mí porque hasta uno ha pensado en que tuvo persecuciones en lo que respecta a Liga Esperancina de Fútbol porque darme 14 fechas de suspensión sin sentido te hace replantear un montón de cosas y en su momento lo hablé con la persona indicada. Fue complicado muchas veces tener un lugar para entrenar o en más de una oportunidad los chicos debieron pagarse una cancha de fútbol cinco para entrenar porque lamentablemente no había lugares para trabajar. Hoy la dirigencia está haciendo un gran esfuerzo para la construcción de un playón deportivo y un gimnasio y eso será un paso muy grande hacia adelante para que no haya complicaciones con los entrenamientos. No estamos en un nivel profesional pero vivo el fútbol de la misma manera cuando lo jugaba de manera profesional y así seré siempre sino me quedaría en mi casa. Entiendo por mi forma de ser y trabajar que es un buen momento alejarme para que ellos descansen de mí y principalmente lo hagan los jugadores que son muchachos que me han hecho crecer como tipo y como técnico. El club en estos cuatro años ha hecho un esfuerzo institucional muy grande y si fue así se debe todo gracias a los jugadores porque fueron ellos los que generaron ese crecimiento y esfuerzo y solo espero que los chicos tengan la posibilidad y los dirigentes la capacidad de retenerlos porque espero el próximo año ir a verlos desde la tribuna y hacer fuerza para que la tercera vez sea la vencida y podamos pasar esa maldita llave de Cuartos de Final que por segunda vez nos frenó la ilusión.

He disfrutado mucho estos cuatro años en Defensores y este último tiempo ha sido de un mayor sacrificio porque con mi trabajo no tengo horarios y es estar en Buenos Aires volver para llegar a entrenar y gracias a Dios tengo mucho trabajo pero a la vez me quita lo que más amo que es el fútbol y a nivel profesional es lo que más quiero y lo bueno dentro del mal momento de tomar la decisión de dar un paso al costado es saber que tengo el apoyo de cada uno de los muchachos. Ellos antes que nadie supieron me decisión la entendieron y ahora solo esperar el buen torneo que van a hacer y no tengo dudas que van a volver a dar que hablar otra vez.

Somos parte de una Liga que es muy grande y lo más importante es que de una buena vez se hagan las cosas bien, que no haya ningún tipo de especulaciones, que no haya ninguna duda de las cosas que se hagan o estar viendo si se hace bien o se hace mal. Lo más sano del fútbol son los jugadores y a mí me lo han demostrado los chicos de Defensores y San Lorenzo que son los dos lugares donde he estado. Los dirigentes deben ser responsables de las cosas que se hacen y tirar para que todo se haga con buena leche. Aprovechar el espacio para enviarle un saludo a Daniel Camusso por el logro obtenido con Atlético de Pilar siempre digo que Dios es justo y quedó demostrado en la final. Yo tengo diferencias con quien fue el entrenador de Argentino de Franck y me puso contento lo de Pilar porque fue un premio al esfuerzo.

Ahora es tiempo de descansar y aunque me duela dejar de lado el fútbol por un tiempo pero todo llega en su momento y por esas cosas de la vida desde un tiempo y gracias a la tecnología nos encontramos a través de Whatsapp con los compañeros de Instituto de Córdoba porque el club nos está por hacer un homenaje y esas son las cosas que te llenan el alma. Con esto quiero decir que el tiempo pone las cosas en su lugar, el tiempo marca que todo vuelve a la normalidad y está bueno que cuando uno hace algo bueno alguien te lo reconozca. En Liga Esperancina de Fútbol si hay gente capacitada para que siga creciendo no tengo dudas que va a ser una de las ligas más grandes del interior del país y lo único que espero es que algún día algún club y si es de Esperanza mejor nos represente en algún Federal porque hay mucho material para explotar”, comentó el entrenador.

Etiquetas: BALANCE, DEFENSORES, FAVRE, SALIDA, SENSACIONES