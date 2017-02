Cornejo: “Solo pido que los árbitros estén a la altura de lo que jugamos”

14/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1399 Deportes, Fútbol, Noticias

El pasado domingo Defensores del Oeste igualó por Copa Federación 1 a 1 con El Cadi de Rincón y buscará el pasaje a Semifinales el próximo domingo en Monte Vera. El desempeño arbitral del domingo dejó dudas en el oeste de Esperanza y el experimentado entrenador solo pide que los árbitros que impartan justicia en la vuelta tengan nivel para hacerlo teniendo en cuenta que el ganador además de avanzar en la competencia clasificará a Copa Santa Fe.

El experimentado entrenador de Defensores del Oeste hizo referencia al arbitraje del pasado domingo cuando Defensores del Oeste igualó con el representante de Liga Esperancina de Fútbol 1 a 1 de local.

Si bien pide que los árbitros estén a la altura de la competencia aclaró que a El Cadi se le ganará pensando solo en jugar a la pelota y no en las dudas que se puedan generar desde afuera.

Con respecto al juego del último domingo Sergio Cornejo comentó: “Al partido hay que dividirlo en dos tiempos. Una primera parte donde no jugamos bien y fuimos superados y está bien que nos hayamos ido perdiendo al vestuario y un segundo tiempo donde fuimos mejores y el gol fue el premio al esfuerzo y creo que el empate es el resultado más justo. Hubo circunstancias dentro del juego que marcaron puntos dentro de los noventa minutos y por otra parte nos costó agarrarle el ritmo de juego a un piso rápido como el del domingo después de la lluvia.

Estamos en una instancia del torneo donde pasar de ronda se define por detalles y éramos conscientes que íbamos a enfrentar a un rival muy duro y lo bueno es que en ningún momento fuimos superados por ellos. Lo bueno es tener alternativas y no es lo mismo salir obligado a ganar a saber que depende el trámite del juego el empate es otra opción. Estamos convencidos que podemos avanzar y para eso trabajaremos toda la semana buscando la clasificación sabiendo que ellos buscarán lo mismo y ojalá que gane el mejor porque nos quedamos con un sabor agridulce y no me gusta hablar de los árbitros pero su actuación dejó muchas cosas en el tintero.

Tengo mucha experiencia dentro del fútbol y a medida que uno se pone viejo va aprendiendo más cosas y por eso prefiero mirar los errores de mi equipo y las cosas a mejorar antes que opinar de un fallo arbitral pero gracias a Dios que el partido se jugó en Defensores del Oeste que es un club pacífico y de buenos valores porque en otro lugar no se que hubiese pasado. La violencia no conduce a nada y estos son partidos de fútbol y una vez que finalizó el encuentro los cuerpos técnicos se saludaron al igual que los jugadores y todo queda ahí pero por otro lado da bronca algunas cosas y más cuando somos un club muy amateur donde todo nos cuesta el doble y si el resto de los equipos trabajan cuatro días a la semana nosotros debemos hacerlo cinco días para equiparar y más allá del impresionante formato de trabajo que existe en el club nosotros llevamos cinco partidos oficiales entre Copa Federación y Copa Ciudad de Esperanza y en algunos de esos partidos quedó claro que los árbitros no están a la altura de las circunstancias.

En Copa Federación nos estamos jugando una final con El Cadi porque si pasamos la fase clasificamos a Copa Santa Fe con lo que signifacaría un ingreso económico muy importante para el club entonces cuando ves arbitrajes como el del domingo da mucha bronca y no es porque hay mala intención por parte del árbitro, es porque no están a la altura de las competencias que se organizan y donde los clubes hacen tanto esfuerzo para jugar. Como técnico puedo equivocarme en un cambio, en un planteo, el delantero puede errar un gol y el arquero hacerse uno, todos nos equivocamos, esto es fútbol y el error está expuesto continuamente y no busco que nos favorezcan, al contrario, quiero que sea igual para todos.

Uno para ganar debe estar en todos los detalles y no es lo lógico dejar tu equipo para estar atento a otras cosas pensando que te pueden llegar a dormir. Uno como entrenador debe trabajar en la semana con el equipo y salir a jugar cada fin de semana con la misión de poder ser mejor que el rival para poder superarlo pero a veces hay cosas que te terminan sacando de contexto. Iremos al predio de Liga Santafesina a jugarles de igual a igual buscando clasificar y por eso esperamos que la gente nos acompañe y nosotros solo ocuparnos de los 90 minutos de juego.

Venimos de un partido donde el árbitro dejó muchas dudas pero fueron porque no estuvo a la altura de lo que se están jugando Defensores y El Cadi que es el pasaporte a Copa Santa Fe. Hace tiempo que pienso de la misma manera y se lo transmito a los dirigentes, debemos ocuparnos de nosotros y olvidarnos de los arbitrajes porque sino parecen que están sospechados de todo. Nosotros debemos ir y jugar sabiendo que en la semana deberemos estar más atentos a la terna arbitral que nos toque y estas cosas te amargan la semana o no es una situación lindo para vivir pero lamentablemente sucedieron cosas injustas por eso lo más importante es dar vuelta la página y pensar en la semana de trabajo. Hablamos de Copa Federación pero por otro lado los chicos que están jugando Copa Ciudad de Esperanza están haciendo un gran papel.

Desde comenzamos con el trabajo venimos jugando dos partidos por semana y será bueno tener una semana larga porque tenemos libre en CopaCiudad de Esperanza y esperaremos de la mejor manera el partido del domingo. El Cadi demostró ser un gran equipo y tiene el sello de los equipos de Liga Santafesina de Fútbol que son fuertes y buscan continuamente el roce físico pero no nos sorprendió nada porque lo que mostraron fue lo que sabíamos de ellos. Quizás el error nuestro fue ir a buscar el gol apenas marcaron ellos y fue un palo y palo y eso no siempre te sale bien.

La Copa Federación es un torneo que Defensores juega para darles un premio a los chicos que tanto hacen durante el año pero una vez que estás adentro quieres ganar y mucho más ahora que tenemos la chance de poder pasar de ronda y clasificar para la Copa Santa Fe. Uno no critica por criticar a los árbitros. Me dolió lo que sucedió el domingo y no lo hago porque vi cosas raras me molesta que los árbitros no tengan la autoridad necesaria para un fallo cuando hay juego brusco y venimos de tres partidos de Copa Federación con cuatro lesionados por golpes y todos los partidos tenemos que hacer cambios porque salen chicos lesionados por patadas que muchas veces son excesivas y no se marcan. Prefiero hacer un cambio porque un jugador tuvo una contractura por el trabajo de la semana y no porque en el partido le pegaron de mala leche y el árbitro miró para otro lado.

Nuestro campo de juego está en excelentes condiciones y es difícil que un arbitro no pueda observar una patada. Cuando fuimos a Arrufó la pelota picaba para cualquier lado y a veces hace que un jugador llegue a destiempo pero en pisos donde se puede jugar a la pelota un árbitro se da cuenta cuando hay mala intención. Los chicos ya saben que todos los partidos son finales y hay que tomarlos como tal lo único que pido es que los árbitros estén a la altura de lo que jugamos porque el que gane el domingo se va a jugar la Copa Santa Fe con lo que eso significa y si nos toca perder que sea porque el rival nos superó y no quedará otra que tragar saliva y volver a casa. No me gusta poner excusas y es raro que hable de los árbitros y lo único que quiero es entrenar de la mejor manera y ganar”, expresó “Ñaca”.

Previous

Next 0485 - Defensores del Oeste CADI Copa Federacion

0487 - Defensores del Oeste CADI Copa Federacion

0484 - Defensores del Oeste CADI Copa Federacion

0476 - Defensores del Oeste CADI Copa Federacion

0479 - Defensores del Oeste CADI Copa Federacion

0481 - Defensores del Oeste CADI Copa Federacion

Etiquetas: ARBITRAJE, COPA FEDERACION, CORNEJO, DEFENSORES, EL CADI, EMPATE