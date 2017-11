Córdoba: “Costó colgar los botines pero sabía que este momento iba a llegar”

Esta semana fue confirmado como nuevo entrenador de Sportivo del Norte donde trabajará junto a Gabriel Coronel y el profesor Pablo Gómez. Atrás quedó la etapa del eterno goleador que supo defender a muerte la casaca de cada club donde jugó. La temporada 2018 lo tendrá como director técnico en el torneo de Liga Esperancina de Fútbol.

Atrás quedaron su inolvidable etapa en Sportivo del Norte o los sueños de Colón de Santa Fe y Argentino de Merlo en el Ascenso. Los gritos de gol ya son imborrables recuerdos con las camisetas de Central de San Carlos, Libertad de San Jerónimo Norte y Atlético de Franck donde supo dar tres vueltas olímpicas.

La casaca número 9 quedará guardada en el vestuario a partir de 2018. Algo que parecía impensado hasta no hace mucho sucedió y Sebastián Córdoba le dijo adiós a los botines pero no al fútbol y es por eso que ya fue confirmado por la dirigencia de Spotivo del Norte como entrenador para el próximo campeonato de Liga Esperancina de Fútbol.

En diálogo con www.lanoticiaprimero.net de Franck el goleador expresó: “Me costó la decisión de largar el fútbol pero sabía que se me venía encima y tomé la determinación de hacerlo con la tranquilidad y alegría de haber hecho una buena carrera y ahora se vendrán tiempos para aprovechar con la familia y preparándome para nuevos desafíos”, comentó Córdoba.

Además en el diálogo mantenido con el profesor Ariel Ayala expresó: “Han sido muchos años como jugador de fútbol y doy gracias a Dios de la familia que me tocó y del papá que tuve que me ayudó en la formación y cuando me tocó irme de Sportivo en 2001 me dijo que no vaya en busca de títulos sino de amistades y que nunca pierda mi humildad y simpleza y con esas palabras de mi papá recorrí varios equipos en distintos lugares y más allá de buenos resultados deportivos grupales e individuales lo más importante que me queda después de tantos años de carrera son los amigos y buenas personas que coseché en todo este tiempo.

Por cada equipo que pase guardo un cariño especial y sin lugar a dudas es un orgullo para mí que haya quedado en la historia de un club tan grande como Atlético de Franck y espero poder darle mucho más desde el lugar que sea porque a mí Atlético me dio mucho y se merece lo mejor y estaré eternamente agradecido al club porque siempre se han portado de diez conmigo y mi familia. Me remarcan que en el club conseguí muchos goles y tres títulos pero si eso pasó fue gracias a mis compañeros y dirigentes porque las cosas salen bien cuando se trabaja en conjunto y en este club siempre prevaleció la unión y la familia.

A lo largo de mi carrera tuve posibilidades profesionales en Unión y en Colón donde estuve más cerca pero no se pudieron dar y quizás esa es la espina que queda no haber podido llegar a la Primera División de AFA cuando estuve tan cerca pero al menos queda la tranquilidad de haberlo dejado todo para llegar”, comentó.

El futuro entrenador de Sportivo del Norte también sostuvo: “Este año además de jugar la directiva de Atlético de Franck me dio la confianza para comenzar a trabajar en Inferiores y me gustó mucho y por mi parte soy un agradecido a los chicos que me escucharon y confiaron en mí todo el año. Es un agradecimiento grande a la Subcomisión de Inferiores que confió en mí y me dieron una gran oportunidad. Di mi primer paso como técnico en Inferiores de Atlético, es verdad que colgué los botines pero al fútbol no lo puedo dejar y hoy ya pienso como entrenador para seguir ligado a este deporte que tantos momentos me regaló.

Comienzo un nuevo camino quizás nunca pensé en el día donde debía decir basta como jugador y llegó. Me queda la tranquilidad de haber dejado todo en cada club donde pasé y las amistades que hice y el respeto ganado. Más allá de cualquier resultado lo importante es pasar por la vida siendo una buena persona y eso se los inculco a mis hijos como a cada jugador que tuve en Inferiores. Ahora me toca en Sportivo del Norte donde iniciaré un nuevo camino y será especial porque será en mi casa y como siempre lo haré con responsabilidad entregando todo”, expresó en el final.