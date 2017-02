Copes se reunió con productores en el Ministerio del Interior

17/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1056 Noticias, Política, Provinciales

La Diputada Nacional del Partido Demócrata Progresista, Ana Copes, se reunió con el Ingeniero Ricardo Ferreyra, de la Dirección de Proyectos Hidráulicos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, junto a productores de Santa Fe.

Copes gestionó el encuentro a partir de la gran preocupación de los productores por conocer la programación de distintas obras hidráulicas que son necesarias en varias zonas de la provincia de Santa Fe para evitar o atenuar las inundaciones. En concreto, tanto Alejandro Abdala del INTA como la Diputada, le transmitieron a Ferreyra su interés por saber si el Estado Nacional tiene planificado alguna obra en la cuenca del arroyo Cululú, específicamente el canal Vila – Cululú, puesto que repercute principalmente en los Departamentos Castellanos y Las Colonias.

El Ingeniero Ferreyra, respondió que “se planteó realizar un Comité de Cuenca del arroyo Cululú” para analizar y estudiar las obras macro que se necesitan en esa zona. En este sentido, Ferreyra explicó que desde el Ministerio apoyan y financian proyectos de gran escala, ya que su Dirección analiza las situaciones hidráulicas observando las cuencas de manera general.

Por otro lado, los productores le manifestaron a Ferreyra su preocupación por el estado actual de la obra en la cuenca del río Carcarañá. El Ingeniero Adrián Barrau (ex Sub Secretario de Agricultura de Santa Fe) expresó su temor de que la obra “quede chica” y no termine resolviendo la problemática de las inundaciones en la zona.

Ferreyra coincidió con los productores en que esta obra sobre la cuenca del Carcarañá, en la que el Estado Nacional va a invertir 750 millones de pesos, “no va a solucionar todos los problemas” pero que va a ser el inicio de un plan hidráulico mayor, y que es prioridad de su Dirección que la obra se realice lo antes posible.

A su vez, Ferreyra explicó que, tanto el INA (Instituto Nacional del Agua) de Santa Fe como el de Córdoba, trabajan en conjunto para evaluar los impactos de la obra, y que esos estudios serán tenidos en cuenta en la ejecución del proyecto. El Ingeniero respondió todas las inquietudes de los productores referentes a los detalles del proyecto.

