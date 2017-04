Copes confía en que habrá gasoducto para Esperanza

08/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1546 Noticias, Política, Provinciales

La ciudad de Las Colonias deberá esperar que llegue la segunda etapa del Gasoducto Regional II. La legisladora nacional, oriunda de esa ciudad, no duda de que la inversión llegará. “No hay discriminación a Esperanza, la verdadera discriminación fue a muchos argentinos durante los últimos ocho años del kirchnerismo y sobre todo a los santafesinos”, afirmó.

(Por Luis Rodrigo – El Litoral) – Ana Copes, diputada nacional por Santa Fe, participó de las gestiones de los santafesinos que lograron que el gobierno nacional asuma como propio el proyecto para la construcción del Gasoducto Regional II, que nació bajo el nombre de “Gasoducto Lechero”, por las localidades que involucra, y luego se llamó “Gasoducto Industrial” por los fines que persigue.

En el Congreso, en agosto del año pasado, intervino en el debate en el que Marcos Peña, el jefe de Gabinete, informó a las Cámaras sobre la marcha del gobierno nacional. Le preguntó por la obra que durante años postergó la gestión anterior y que ahora se ejecutará.

“Le pude plantear a Marcos Peña que este gasoducto había sido planificado por el gobierno nacional anterior, que era parte de las aspiraciones de una región que se caracteriza por su empuje, por su emprendedurismo y que el proyecto había resultado una frustración más del Plan Más Cerca. También le mencioné que -dos años atrás- la Municipalidad de Sunchales ya había licitado y adjudicado materiales y mano de obra para su construcción. Y que ya sufría reclamos de las constructoras porque el gobierno anterior no hizo los desembolsos correspondientes”.

“Mi pregunta concreta a Peña fue si el gobierno tenía previsto realizar el gasoducto y su respuesta fue sí. Y hoy vemos que se dan los pasos necesarios para que esto se haga. El jefe de Gabinete subrayó que el Regional II es parte de los objetivos del proyecto de gobierno y de país de Cambiemos, para potenciar una zona reconocida por su esfuerzo, responsabilidad y producción”.

Respecto de la ausencia de la ciudad de Esperanza en la primera etapa de la obra (a cargo del Estado nacional) y su inclusión en el tramo dos, como parte de las inversiones obligatorias para Litoral Gas, la funcionaria expresó que no tiene dudas de que la obra se hará.

Expresó que son comprensibles, “en un país que viene de tantas decepciones respecto de las inversiones en infraestructura” las prevenciones de la ciudad de Esperanza y sus autoridades, pero reclamó que se recuerden todos los antecedentes de la obra, desde que comenzó a hablarse del proyecto. “En agosto le mostramos públicamente nuestra preocupación por el tema al gobierno nacional y en septiembre demostró que en efecto el gasoducto era parte de las obras previstas, porque se incluyeron $ 1.300 millones para la realización del gasoducto en la ley de Presupuesto”.

“La obra existe y se va a hacer porque contamos con la voluntad del gobierno nacional de llevarla a cabo, pero no debemos dejar de mencionar que el proyecto del que llamábamos gasoducto lechero, luego gasoducto industrial, llevaba más de cinco años de demoras durante el gobierno nacional anterior, tanto que el último cálculo del gobierno anterior daba una inversión de $ 900 millones.

“No es un caso de discriminación”

“Yo destaco que en este contexto difícil el gobierno nacional licita y lleva a cabo la obra. Nos pudo decir no me vengan a reclamar ya mismo lo que no se hizo en 5 años, o decirnos no nos exijan todo ahora”, subrayó.

“Es legítima la preocupación de Esperanza por tener más que cuatro mil metros cúbicos y contar con gas para su Parque Industrial, que ya tiene vendidos sus lotes para la radicación futura de las empresas. Hoy la ciudad tiene más del 90% de los frentistas con la obra de gas hecha. Y más del 80% están conectados”.

Los 4 mil metros cúbicos que se han previsto representan un 10% y la segunda etapa “comenzará el 1º de junio del año que viene, antes que se termine el Regional Centro II”, subrayó.

“Creo que todos los reclamos son legítimos, pero no que se pueda hablar de discriminación a Esperanza. Tenemos que trabajar fuertemente para asegurarnos que la ciudad cuente con el gas. Y reitero: la verdadera discriminación fue a muchos argentinos durante los últimos ocho años del kirchnerismo y sobre todo a los santafesinos”, afirmó.

Garantía oficial

Copes manifestó su confianza en la realización de los trabajos, antes de que el secretario de Recursos Hidrocarburíferos de la Nación, José Luis Sureda, dijera a El Litoral que “si por alguna razón Litoral Gas no llegara a hacer la obra para Esperanza, la hará la Nación, además de multar a la distribuidora en ese hipotético caso”.

La legisladora del oficialismo sostiene que el sector del gas producirá, junto con la actualización de sus tarifas, inversiones en infraestructura y comparó: “El kirchnerismo evitó actualizar las tarifas a cambio de perdonarle las inversiones a las empresas, y el resultado está a la vista”.

El Litoral