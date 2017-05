Copa Santa Fe: Argentino de Franck aplastó a Pilar en el inicio del torneo

06/05/2017 Comentarios (0) Vistas: 2 Actualidad, Deportes, Fútbol, Noticias

La edición 2017 de Copa Santa Fe ya está en marcha y este fin de semana con partidos en toda la provincia se da el puntapie inicial de la competencia. Por la ida de la Fase Inicial de la competencia en duelo de equipos de Liga Esperancina de Fútbol Argentino en Franck goleó a Atlético de Pilar por 4 a 0. Schaller, Aguet, Díaz y Sánchez los goles.

En el inicio de la edición 2017 de Copa Santa Fe este sábado por la tarde comenzaron a jugar sus partidos dos de los equipos que representan a Liga Esperancina de Fútbol. En Franck, se midieron Argentino – Atlético de Pilar por la ida de la primera fase con victoria para Argentino por 4 a 0.

Cobertura FM Spacio de Franck

En los primeros minutos inquieto la visita el arco de Garbarini con un par de centros, pero rápidamente Argentino comenzó a hacerse de la pelota y jugar en campo rival. Tiene el gol Calza pero Rodríguez despeja en la línea, Baldo para Pilar la tira por encima del travesaño cuando estaba solo para definir. A los 41 minutos tiro libre para Argentino cerca del área, abren bien para Schaller y este ultimo define cruzado para abrir el marcador. Tres minutos pasaron para que Sánchez ponga un tiro libre, ataje Bagnera y en el rebote Aguet ponga el segundo gol para el “tino”. Tranquilidad para el equipo de Clottet y nerviosismo para los dirigidos por Camusso.

En el segundo tiempo al minuto Díaz es bajado dentro del área por Vera y el árbitro cobra penal, Díaz desde los doce pasos pone el tercer gol de Argentino. Ya el resultado era abultado y merecido porque Pilar no jugaba bien y no generaba peligro en el arco de Garbarini. A los 23 minutos otro centro pasado al segundo palo y Sánchez en soledad define de primera para aumentar la goleada. Resultado abultado que iba ser el definitivo, por más que Pilar intento los últimos minutos descontar no le alcanzó.

Muy buena victoria de Argentino en condición de local, muy contundente y con mucha presencia le ganó al último campeón LEF que fue superado y se encuentra con una gran diferencia en contra para afrontar la revancha. El próximo sábado se vuelven a ver las caras para ver si Argentino aguanta la diferencia y avanza a la siguiente ronda.

La figura de la tarde fue Mauricio Schaller, autor del primero. Por el lado de la visita no se vio un buen partido y se destaco por poco Nicolás Franco. Buen arbitraje de Vega.

Síntesis

Club Social y Deportivo Argentino – 4

1.Armando Garbarini 2.Nicolás Trod 3.David Ceballos 4.Agustín Palombarini 5.Mauricio Schaller 6.Juan Manuel Aguet 7.Maximiliano Gariboldi 8.Nicolás Marraiso 9.Fernando Calza 10.Leandro Díaz 11.Anibal Sánchez 12.Lucas Lazzari 13.Pablo Merli 14.Elias Gallardo 15.Francisco Leiva 16.Leandro Yapper 17.Fabricio Chuard

DT. Sebastián Clottet AC. Edgardo Vani PF. Vidal Rivero.

Club Atlético Pilar – 0

1.Leandro Bagnera 2.Juan Manuel Baldo 3.Germán Rodríguez 4.Mariano Riedwed 5.Alvaro Kunz 6.Germán Vera 7.Nicolás Franco 8.Neri Weppler 9.Jehiel Romitti 10.Emiliano Guardamagna 11.Hugo Hoftetter 12.Facundo Zubriggen 13.Esteban Romano 14.Abel Goro 15.Jonatan Aguirre 16.Santiago Chiaraviglio 17.Juan Ignacio Suarez 18.Fernando Tomasini

DT. Daniel Camusso AC. Jorge Bagnera PF. Diego Venturini

Árbitro : Luciano Vega Colaboradores : Alexis Steimbach – Alejandro Sosa – Javier Córdoba

: Luciano Vega : Alexis Steimbach – Alejandro Sosa – Javier Córdoba Goles: PT. 41´ Schaller – 44´ Aguet (CSyDA); ST. 1´ Díaz de penal – 23´ Sánchez (CSyDA)

PT. 41´ Schaller – 44´ Aguet (CSyDA); ST. 1´ Díaz de penal – 23´ Sánchez (CSyDA) Cambios: Díaz x Schaller – Chuard x Calza – Yappert x Sánchez (CSyDA); Goro x Weppler – Chiaraviglio x Romitti – Suarez x Guardamagna (CAP)

Díaz x Schaller – Chuard x Calza – Yappert x Sánchez (CSyDA); Goro x Weppler – Chiaraviglio x Romitti – Suarez x Guardamagna (CAP) Incidencias : No hubo.

: No hubo. Estadio : Venancio Rathge.

: Venancio Rathge. Campo de juego: Bueno.

Previous

Next Arg 1

Pilar 1

Etiquetas: ARGENTINO FRANCK, ATLETICO PILAR, COPA SANTA FE, DEBUT, FEDERACION, LEF, TRIUNFO