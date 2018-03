Copa Santa Fe: Almagro jugará con Platense de Reconquista

Rivadavia Jrs le ganó a Atlético San Jorge y Talleres a El Tala con lo cual quedaron los cruces para la siguiente fase de la competencia. Almagro se cruzará con Platense de Reconquista en la serie de Play Off desde el próximo jueves.

La Copa Santa Fe ya tiene a sus dos últimos pasajeros en los cuartos de final. Rivadavia Juniors de Santa Fe y Talleres de Villa Gobernador Gálvez ganaron sus compromisos y están entre los ocho mejores de la provincia. Los cruces.

1-Sport Club Cañadense vs. 12-Ceci de Gálvez

2-Platense de Reconquista vs. 11-Almagro de Esperanza

3-Brown de San Vicente vs 10-Sportsmen Unidos de Rosario

4-Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. 8-Talleres de Villa Gobernador Gálvez

Jugarán al mejor de tres los días 29 de marzo, 1 de abril y 6 de abril.-