Copa Santa Fe: Alma Juniors debuta como local y Almagro en Rosario

Este sábado en un hotel céntrico de Rosario se llevó adelante el sorteo para conformar las zonas y el fixture de la edición 2017/18 de la Liga Provincial, que pondrá en juego la Copa Santa Fe.

Para esta edición se mantiene Rivadavia Juniors, mientras que se sumaron Almagro y Alma Juniors, ambos de Esperanza, siendo tres los representantes de la Asociación Santafesina de Básquet.

Los 28 elencos anotados fueron divididos en 4 zonas de 7. Jugarán todos contra todos a dos ruedas (habrá un interzonal) con lo cual cada uno disputará como mínimo 14 partidos. Los cuatro mejores de cada grupo armarán la tabla general para iniciar los playoffs por un ascenso al Torneo Federal.

El 9 de noviembre en Reconquista, Platense El Porvenir y Atlético María Juana animarán el partido inaugural. El receso será entre el 18 de diciembre y 18 de enero de 2018

ZONA A

Temperley de Rosario, Racing de San Cristóbal, Atlético Sastre, Brown de San Vicente, Almagro de Esperanza, Argentino de Firmat y Atlético Carcarañá.

ZONA B

El Tala de Rosario, Cacu de Ceres, Atlético María Juana, 9 de Julio de Rafaela, Alma Juniors de Esperanza, Platense de Reconquista y Campaña de Carcarañá.

ZONA C

Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Libertad de Villa Trinidad, Trebolense de El Trébol, Ben Hur de Rafaela, Ceci de Gálvez, Central San Javier y Sport Club Cañadense.

ZONA D

Sportsmen Unidos de Rosario, Unión de San Guillermo, Atlético San Jorge, Atlético de Rafaela, Rivadavia Juniors de Santa Fe, Almafuerte de Las Rosas y Adeo de Cañada de Gómez.

Zona A – 1ª Fecha

Atlético Carcarañá vs. Atlético Sastre

Temperley vs. Almagro de Esperanza

Argentino de Firmat vs. Brown de San Vicente

Interzonal: Racing de San Cristóbal vs. Central San Javier

Zona B – 1ª Fecha

Cacu vs. Campaña

Alma Juniors vs. 9 de Julio de Rafaela

Platense Porvenir vs. Atlético María Juana

Interzonal: El Tala vs. Atlético de Rafaela

Zona C – 1ª Fecha

Libertad de Villa Trinidad vs. Ben Hur de Rafaela

Trebolense vs. Ceci

Sport vs. Talleres

Zona D – 1ª Fecha

Sportsmen vs. Rivadavia Juniors

Unión San Guillermo vs. Atlético San Jorge

Almafuerte de Las Rosas vs. Adeo de Cañada de Gómez

