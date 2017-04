Contra el estacionamiento medido: “No buscamos el beneficio de uno sino el de todos”

07/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1502 Locales, Noticias

Un grupo de comerciantes organizado por los perjuicios que les genera el estacionamiento medido reiteró sus críticas hacia el sistema y solicitó “eliminar el pago durante la tarde y fraccionar la hora cada 15 minutos”. “Un sistema que no lo usa ni el 10 por ciento de los potenciales usuarios quiere decir que tiene deficiencias”, afirmaron.

En diálogo con la CSC Radio, explicaron que el grupo “surgió del diálogo entre los comerciantes por la afectación que genera el estacionamiento en los negocios y porque necesitamos poder trabajar”. Especificaron que “el 90 por ciento de los consultados se ve afectado directa o indirectamente, no sólo donde se paga estacionamiento sino en las cuadras aledañas”.

Marcelo, Paola y Diego sostuvieron que “se perdió la visita de la gente de los pueblos porque no entienden el sistema, no quiere pagar y se le complica. Realmente la afectación ha sido muy perjudicial para el comercio”.

“Siempre tratamos de buscar el diálogo, de buscar consensos y de reflejar de la mejor manera posible lo que está pasando y qué buscamos, porque no estamos buscando el beneficio de uno sino el de todos, queremos que nadie salga perjudicado y que la ciudad se ordene”, afirmaron.

Ante la situación, los comerciantes realizaron una relevamiento entre unos 200 negocios. “El 90 por ciento de los encuestados considera que el centro hay que ordenarlo pero el 80 por ciento de esos consultados considera que el sistema implementado no funciona como tiene que funcionar”, señalaron. Aquí el relevamiento completo.

“Se logró que todos reconozcan que el sistema tiene problemas de implementación y ahora necesitamos que entre todos busquemos soluciones”, sentenciaron.

En cuanto a los cambios que se realizaron al sistema, criticaron que “es ínfimo porque afecta solamente al costo de la hora y no al fraccionamiento entre tarde y mañana”. “En su momento nos dijeron que el sistema era para el ordenamiento del tránsito porque los empleados municipales, bancarios, de mutuales eran los responsables que, en gran medida, no hubiera lugar para estacionar en el microcentro, pero ese empleado por la tarde no trabaja; con lo cual porqué no ordenar el tránsito por la mañana –que estamos todos de acuerdo- pero que por la tarde dejen que la gente pueda circular y llegar a comprar en un negocio. Hoy ni por la mañana ni por la tarde nadie estaciona en el sistema medido”, analizaron.

También cuestionaron que “se pidió consensuar los cambios pero fueron inconsultos y tomados entre el Ejecutivo y la Cámara de Comercio”.

Ante esto, resumieron que “un sistema que no lo usa ni el 10 por ciento de los potenciales usuarios quiere decir que tiene deficiencias” e informaron que “pedimos que nos dejen probar por 90 días sin cobrar estacionamiento por la tarde, para poder tener una evaluación”.

“Queremos una medida urgente porque los 90 días de prueba ya pasaron y ahora necesitamos una solución rápida”, pidieron los comerciantes. En ese sentido, puntualizaron que el reclamo es “que por 90 días eliminen el pago durante la tarde y el fraccionamiento de la hora cada 15 minutos: si la hora cuesta cuatro pesos, los primeros 15 minutos se pagará un peso; la media hora dos pesos, la hora entera cuatro pesos y la segunda hora, 8 pesos”.

