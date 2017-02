Continúa el trabajo de reparación de luminarias

“Continuamos trabajando intensamente en la reparación del cableado afectado por las intensas lluvias, para volver a tener en óptimas condiciones cada sector de la ciudad. Es por estos trabajaos que solicitamos a los esperancinos que visitan cada uno de estos espacios públicos extremar el cuidado” afirmó Gustavo Cañón, Secretario de Servicios Públicos de la administración Meiners quien confirmó que en este sector son algo más de 900 mts de cableado subterráneo y la reparación completa de todas las luminarias el trabajo que actualmente se realiza en el sector norte del Parque de la Agricultura.

También en Plaza San Martín:

La cantidad de agua caída en la ciudad también afecta las instalaciones de algunos sectores de la Plaza San Martín en los que también se trabaja con premura para solucionar cada una de las dificultades.

Las colgantes:

La tarea de puesta en valor y protección de las luminarias colgantes a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, sigue a buen ritmo, así titular expresó: “Estamos trabajando para recuperar la totalidad de las luminarias del alumbrado público y dotando a éstas de nuevos elementos de seguridad; los trabajos comenzaron en Barrio La Orilla y se extenderán en el resto de los barrios de manera sostenida en el tiempo; desde la administración Meiners cada día y gracias a una optimización de los recursos, hoy podemos incorporar esta nueva protección para preservar un bien que es de todos los esperancinos, no obstante es de esperar que este tipo de conductas por parte de vecinos desaprensivos con lo de todos vaya cambiando y en un tiempo no muy lejano, la vandalización del alumbrado público ya no sea un problema”.