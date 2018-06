Contigiani le cambió el nombre a su bloque para poder votar contra el aborto

Luis Contigiani es el único diputado por coalición que gobierna en Santa Fe. En las filas del PS hay un revuelo de dimensiones hace un par de semanas porque Contigiani, de raíz radical, está en contra del aborto, y así votará este miércoles, contrariando una bandera histórica del socialismo.

Así como se denuncian presiones de la Iglesia y de grupos religiosos, este es un caso del otro lado: como Contigiani no pudo ser convencido de cambiar su voto, terminó este lunes por cambiarle el nombre a su monobloque, que ya no es Partido Socialista sino “Frente Progresista Cívico y Social”. La nueva denominación -que es la de la alianza que gobierna Santa Fe hace años, entre el PS y los radicales- ya fue consagrada en la página web de Diputados.

“Es para no dejar pegado al socialismo con su voto en contra”, reconocieron fuentes de la gobernación santafesina.

A Contigiani trataron de persuadirlo desde el gobernador Miguel Lifschitz, el ex gobernador Antonio Bonfatti (fue su ministro de Producción), hasta la conducción del partido que emitió un duro comunicado. La ex diputada Alicia Ciciliani, actual ministra de la Producción en su provincia, le pidió la renuncia y lo vapuleó: “Fue un error haber elegido a Contigiani como candidato, porque no responde a la plataforma del partido en un tema tan crucial, sensible y tan caro a las mujeres socialistas y a la lucha del partido socialista, como lo es el aborto”, declaró Ciciliani, que por años fue la cara del PS en Diputados junto a otro histórico referente, Hermes Binner.

Contigiani, de raíz radical, fue candidato con apoyo de Bonfatti, presidente del partido, hoy diputado provincial y dirigente de peso del PS. Contigiani defendió su voto en contra y dijo que “cuando me fueron a buscar (como candidato) ya sabían quién era y como pensaba”. Sostuvo: “No estoy para nada de acuerdo en abordar el aborto como un derecho a elegir. Me aferro a la convicción de que el pueblo debe defender la vida. No podemos resolver problemas sociales colateralmente al eliminar la vida por nacer”.

Fuente Clarin