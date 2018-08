Conferencia a beneficio sobre “Liderazgo y consciencia”

Desde la organización, Patricia Muller y Analia Klug, contó que “como fin de un curso de coaching que un grupo de gente de Esperanza realiza con Daniel Manassero y Alejandro Sambito, nos propusieron organizar un evento solidario”.

“Ellos solamente darán las conferencias de Liderazgo y Conciencia y el resto lo organizamos todo nosotros, para que todo lo que aprendimos en estos meses del curso los podamos volcar en este evento: trabajo en equipo, respeto, compromiso, valores, relaciones institucionales, comunicación”, contó.

La apertura de la sala será a las 20 horas pero las conferencias comenzarán a las 20.30 horas, y entre cada charla habrá un break. La actividad está destinada a personas de todas las edades, desde jóvenes a adultos mayores.

Contaron que el dinero recaudado de las entradas que tendrán un costo de 150 pesos y de los anunciantes será destinado para AANE y la Escuela Especial de Formación Integral N° 2094, y además quienes deseen colaborar con un alimento no perecedero que se destinará al Comedor “Cachito de Pan”.

Las conferencias

Liderazgo: “Vamos a comenzar hablando del liderazgo intrapersonal, como podemos formarnos, desde pequeños, como líderes, como a medida que vamos creciendo, el liderazgo personal que vamos desarrollando o alimentando, nos da la posibilidad de diseñar la vida que realmente queremos o soñamos. A partir de esa actitud de líder, de ser protagonista, de acciones que inviten a cambiar o transformar a quien tengo a mi alrededor, podemos definirnos como agentes de cambio para las organizaciones o los sistemas en los cuales nos involucramos”.

Consciencia: Cuando hablamos de consciencia, no nos referimos a lo opuesto a la inconsciencia, si no, a lo opuesto a la automatización, a que realicemos las cosas de manera automática sin pensarlo, en esta charla vamos a conocer herramientas que nos permitan reflexionar y tomar acción sobre aquellas creencias o pensamientos que no llevan a tomar ciertas decisiones que no son asertivas para nuestra vida. Vamos a enfocarnos en cómo podemos construir un presente y un futuro mejor, tanto para nosotros como para las personas que nos rodean desde nuestra consciencia.