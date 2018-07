Con tres equipos esperancinos comienza el Torneo Oficial de Básquet

Almagro A debuta como visitante frente a Colón de Santa Fe, Alma Juniors juega el torneo A2 y visita a Regatas Coronda. Quedó postergado el juego entre Almagro B y El Quilla hasta que finalicen los trabajos en el Nido.

Aquí la fecha de hoy:

ZONA A1 – JUEVES 26 DE JULIO

21.30 Colón (SF) vs Almagro A

21.30 Unión (SF) A vs Rivadavia A

21.30 República del Oeste vs. Banco Provincial

22.00 CUST vs. Colón (SJ)

22.00 Regatas (SF) vs. GyE

ZONA A2 – JUEVES 26 DE JULIO

21.30 Santa Rosa vs. Sanjustino

21.30 Rivadavia B vs. Unión (SF) B

21.30 Regatas Coronda vs. Alma Juniors

Libre: Macabi

Postergado

Almagro B vs. El Quillá