Comienzan los cuartos de final LEF

Tras la decisión de rechazar el reclamo de Sportivo del Norte por una supuesta mala inclusión de un jugador de Sarmiento de Humboldt, la Liga Esperancina de Fútbol programó para este domingo los cuatro partidos de inicio de la serie de cuartos de final.

En Esperanza Juventud recibirá al poderoso Central San Carlos. Argentino de Franck recibirá a Sarmiento de Humboldt, Unión visita a Unión Progresista y San Lorenzo a Belgrano de Sa Pereira.

CUARTOS DE FINAL – PRIMERA DIVISIÓN

Arg Franck vs Sarmiento de Humboldt

AD Juventud vs Central San Carlos

Unión Progresista vs Unión

Belgrano vs San Lorenzo