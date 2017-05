Comienza una nueva fecha del Torneo Oficial LEF

Con dos partidos en la noche del viernes, uno de ellos en Esperanza (Unión – Juventud Unida de Humboldt) y otro en Franck (Atlético – Santa Clara) comienza la octava fecha LEF que tendrá juegos el sábado y el miércoles 31 de mayo.

Este es la Programación de la Fecha 8 del campeonato “Alejandro ´Janito´Tschaggeny”. Recordar que se jugará el día Sábado en horario habitual, a excepción de Unión vs Juv Unida de Humboldt y Atl Franck vs Santa Clara, que se disputarán el Viernes 26 a partir de las 20:30hs y de los encuentros entre Defensores vs Unión Santo Domingo y Atl Franck vs Santa Clara que se llevaran a cabo el Miércoles 31 a partir de las 20:30hs, ya que los clubes Argentino Franck y Defensores estarán afectados en su participación de la Copa Santa Fe.

ZONA NORTE

•SM Progreso vs DF Sarmiento

•Indep San José vs Atl Pilar

•Unión vs Juv Unida de Humboldt (Se jugará Viernes 26, a partir de las 20:30hs)

•Sarmiento de Humboldt vs Mitre

•Libertad de Nelson vs Indep San Agustín

•Defensores vs Unión Santo Domingo (Se jugará Miércoles 31, a partir de las 20:30hs)

ZONA SUR

•Dep Gessler vs Argentino Franck (Se jugará Miércoles 31, a partir de las 20:30hs)

•Belgrano vs San Lorenzo

•Central San Carlos vs Ad Juventud

•Sportivo vs Unión Progresista

•Atl Franck vs Santa Clara (Se jugará Viernes 26, a partir de las 20:30hs)

•Libertad SJN vs Arg López