Comienza la segunda rueda del Torneo de Formativas LEF

Tras la suspensión del jueves, comenzará esta tarde la segunda rueda del campeonato “Ruben ´tucho´ Hisgen” de Divisiones Inferiores. En Esperanza habrá partidos en el estadio de Defensores del Oeste y Sportivo del Norte.

Aquí la programación correspondiente para este domingo con juegos desde las 13:45

ZONA NORTE

•SM Progreso vs DF Sarmiento

•Atl Felicia vs JU Felicia

•US Domingo vs Dep Elisa (Se jugará en cancha de “El Bochazo”)

•Defensores vs Mitre Inicial

ZONA CENTRO NORTE

•Libertad Jr vs Libertad de Nelson

•Juventud LP vs Dep Grutly

•Boca vs Alumni

•Atl Pilar vs Union ZONA CENTRO SUR

•Sportivo vs Belgrano

•Central Sc Jr vs Atl Franck

•Argentino Franck vs AD Juventud

•JU Humboldt vs Libertad SJN ZONA SUR

Libre

