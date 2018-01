Comenzó pretemporada de tenis en el LTCE

Con una muy buena asistencia de sus tenistas el Lawn Tennis Club Esperancino puso en marcha la pretemporada de tenis para este 2018.

Con el mismo inicio del nuevo año, en el LTCE se comenzaron los trabajos de preparación para los tenistas de competencia del club, bajo las órdenes de los Profesores Fabián Plantón, Leandro Portmann y Virginia Pfisterer.

Los grupos son divididos en dos turnos. Trabajan los Sub 16 y Sub 18, de 7 a 9; y los Sub 12 y Sub 14, de 9 a 11. También se implementan tareas en los gimnasios.

Como sucede en las últimas temporadas, el tenis inicia su año calendario muy temprano, y es por ello que los jugadores pueden gozar de descanso en diciembre y tras las fiestas de fin de año, reanudan sus tareas de entrenamiento intensivo. La intención es tener una muy buena preparación, ante la exigencia de un largo calendario.

A nivel Asociación Argentina de Tenis se estarían implementando en este 2018 ciertas novedades. Los que eran los Nacionales Grado 1, 2, 3 y 4, pasarían a tener ciertos cambios. Habría un solo Nacional, que sería el mas importante para los menores, como era antes el G1. Los G2, pasarán a ser Regionales. Y los G3 y G4 se llamarían Clasificatorios.

En principio el año deportivamente hablando arrancaría como el 1er. Nacional, en el mismo arranque del mes de febrero. Se aguardan confirmaciones al respeto, en el ámbito de la AAT, y la Liga de Tenis de Litoral Argentino, con su calendario regional, donde tendría cabida con ciertos certámenes el LTCE.

BICICLETEADA EL JUEVES

La tradicional bicicleteada de la Colonia de Vacaciones “Las Ranitas” del LTCE se llevará a cabo este jueves 11.

Será a partir de las 20,00, partiendo desde el mismo club, con toda la gran familia que involucra a la Colonia, que como viene sucediendo en los últimos tiempos, posee un excelente número de concurrentes.

ENCUENTRO NATACION EN FRANCK

En lo que respecta a la natación, tiene un desarrollo formidable la temporada de verano, con las ampliaciones de las instalaciones aprovechadas al máximo.

Con el avance de las prácticas de natación, un interesante grupo de nadadores se está preparando para participar del 1er. Encuentro de Escuelas de Natación.

Será el próximo martes 16, en la piscina del Club Atlético Franck, donde seguramente se podrá apreciar como se viene trabajando en cada una de las instituciones de la región.