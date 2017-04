Collomb: “Es una vergüenza y un papelón institucional”

21/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1391 Locales, Noticias

El candidato a presidente del CICAE por la lista opositora, Néstor Collomb, calificó lo sucedido en la asamblea como “una vergüenza y un papelón institucional” y manifestó su determinación de continuar con su postulación. Dijo sentirse “maltratado”, cargó contra “los leguleyos que manejan el CICAE que ni siquiera leen el estatuto” y reclamó una votación transparente.

En diálogo con la CSC Radio, Collomb destacó que “hubo una excelente cantidad de socios porque el objetivo de parte de la comisión vigente era que si algunas cosas no salían a la luz, la asamblea quedaba en una total oscuridad dentro de la institución y los socios ni se enteraban”.

“Luego de que se hizo pública una supuesta impugnación de mi lista, y de tener que salir a defenderme públicamente por esa impugnación, esperando llegar hasta la asamblea, hubo muchos socios que se enteraron gracias a los medios y en la asamblea hubo mucha participación por lo que me sentí muy respaldado por muchos comerciantes que estaban muy enojados con la situación”, señaló.

Respecto de los problemas con su lista, contó que “se objetaba que en la lista había personas que no eran socios según los padrones del CICAE, unas chicanas muy finas y rebuscadas para tratar de impedir el acceso y especificó que “se trata de un reconocido comerciante que figuraba en la lista pero su comercio está a nombre de su esposa”.

“Fue un papelón institucional. Estuvieron tres días para presentar la impugnación y se equivocaron al hacerla y hoy tengo que escuchar a gente del oficialismo diciendo que hubo errores de tipeo”, criticó.

“Siguen con el papelón institucional. Yo voy a seguir adelante, me defendí en la asamblea de esa impugnación y tuve el respaldo de la asamblea, con todos los argumentos legales. Podrán decir que me dieron la posibilidad de cambiar los nombres pero no correspondía hacerlo. Esa persona que dicen que no es socia, en la asamblea participó con un mandato firmado, se sentó y opinó como socio. Entonces, si el comerciante no es socio del CICAE, cómo participo de la asamblea”, se cuestionó.

Aseguró que “esa impugnación no fue válida, no la pudieron sostener. Rechacé la impugnación por improcedente y me limité a defenderme en la asamblea. La nota que me enviaron es totalmente irregular, tiene hasta la fecha equivocada y el artículo que invocan para realizar la impugnación no es el correcto”.

“Ni siquiera leyeron el estatuto y eso que el presidente actual es abogado. La lista oficial presentó nombres de empresas y no se sabe quiénes son los que nos van a representar. Lo que pasó es una vergüenza”, resumió.

“El cuarto intermedio es un método de escape. Mi lista se presentó como corresponde de puño y letra, está llena de sentimientos, de gente que quiere participar, llena de proyectos y de personas, no empresas frías. Tuve una lista respetable que fue maltratada”, afirmó Collomb y criticó que “los comerciantes fueron manoseados por el oficialismo y los leguleyos del CICAE, porque el CICAE hoy está comandado por abogados que ni siquiera leen el estatuto”.

Respecto de la posibilidad de acordar una lista única, admitió que “todos hicieron intentos para la lista única pero siempre defendí y seguiré defendiendo la rotación en la presidencia” y agregó que “hoy hay socios que quieren ir a votar y estoy proponiendo que sea una urna abierta durante 48 horas para que los socios se acerquen a la entidad, depositen su voto y después se haga un escrutinio. Y el que gana, gana”.

“Ambas listas quedaron impugnadas: una por la comisión directiva debido a los errores que no fueron de tipeo sino que fueron formalidades graves y la otra por la propia asamblea”, concluyó.

Etiquetas: CICAE, COMERCIANTES, NESTOR COLLOMB