Club Caza y Pesca organizó la tercera fecha del interno

CATEGORIA DAMAS
|PUESTO
|PESCADOR
|PUNTOS
|PIEZAS
|1°
|MELISA MEHRING
|41
|12
|2°
|VERÓNICA DEBONA
|36
|13
|3°
|GISELA LORENZ
|32
|8
|4°
|GRACIELA CARAVARIO
|28
|6
|5°
|ISABEL PEROSSA
|25
|5
|6°
|YANINA MEHRING
|21
|9
|7°
|LILIANA ACOSTA
|20
|7
|8°
|ZULEMA LORENZ
|17
|5
|9°
|MIRYAN TRUTALI
|16
|3
|10°
|LORENA MENDOZA
|10
|3
|11º
|MARIELA WEISTEIN
|6
|1
|12º
|MARIA LUNA
|4
|2
|13º
|CLAUDIA GIROLIMETTO
|3
|1
CATEGORIA SENIOR
|PUESTO
|PESCADOR
|PUNTOS
|PIEZAS
|1°
|RICARDO GIUSSANI
|41
|7
|2°
|HUGO GIROLIMETTO
|40
|4
|3°
|CARLOS HUBELI
|39
|6
|4°
|ALCIDES CAPELETTO
|22
|4
|5°
|HORACIO VANZINI
|17
|6
|6°
|REMIGIO MEHRING
|17
|6
|7°
|SERGIO SOSA
|16
|4
|8°
|DONILDO HUG
|8
|3
|9°
|ROGELIO KRAUS
|5
|2
|10°
|RAÚL VOGT
|0
|0
|11°
|JOSÉ ARESSI
|0
|0
CATEGORIA MAYORES
|PUESTO
|PESCADOR
|PUNTOS
|PIEZAS
|1°
|SEBASTIAN MIR
|58
|11
|2°
|MARCOS PEROSSA
|39
|5
|3°
|JUAN WEINER
|34
|7
|4°
|DANIEL CERUTTI
|31
|7
|5°
|JORGE CERUTTI
|31
|6
|6°
|GABRIEL HILGERT
|31
|4
|7°
|ANTONIO SORIA
|24
|5
|8°
|RUBEN LORENZ
|24
|3
|9°
|MARCOS RUIZ
|23
|6
|10°
|FERNANDO CAPELETTO
|23
|5
|11°
|OSCAR BOLOGNA
|23
|5
|12°
|EZEQUIEL MENDOZA
|21
|5
|13°
|GABRIEL ZORATTI
|21
|5
|14°
|EDGARDO DONNET
|21
|4
|15°
|DIEGO LONGONI
|17
|7
|16°
|ALEJANDRO TARDIOLI
|16
|3
|17°
|CARLOS PIERUCCIONI
|11
|5
|18°
|MATIAS WEISTEIN
|9
|3
|19°
|FRANCO PEROSSA
|8
|3
|20°
|JAVIER TRUTALI
|8
|3
|21º
|EMANUEL
|7
|3
|22º
|RAUL CERUTTI
|6
|2
|23º
|MARTIN CAPELETTO
|6
|1
PIEZA MAYOR: CARLOS HUBELI (Carpa de 18 puntos)
Lo que viene:
El próximo sábado 12 de mayo se realizará la 3º fecha del interno de Costa Menores en el Balneario Camping Municipal (dependiendo la altura del río) a partir de las 14:30 hs.