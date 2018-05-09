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Club Caza y Pesca organizó la tercera fecha del interno

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CATEGORIA DAMAS

PUESTO PESCADOR PUNTOS PIEZAS
MELISA MEHRING 41 12
VERÓNICA DEBONA 36 13
GISELA LORENZ 32 8
GRACIELA CARAVARIO 28 6
ISABEL PEROSSA 25 5
YANINA MEHRING 21 9
LILIANA ACOSTA 20 7
ZULEMA LORENZ 17 5
MIRYAN TRUTALI 16 3
10° LORENA MENDOZA 10 3
11º MARIELA WEISTEIN 6 1
12º MARIA LUNA 4 2
13º CLAUDIA GIROLIMETTO 3 1

 

CATEGORIA SENIOR

PUESTO PESCADOR PUNTOS PIEZAS
RICARDO GIUSSANI 41 7
HUGO GIROLIMETTO 40 4
CARLOS HUBELI 39 6
ALCIDES CAPELETTO 22 4
HORACIO VANZINI 17 6
REMIGIO MEHRING 17 6
SERGIO SOSA 16 4
DONILDO HUG 8 3
ROGELIO KRAUS 5 2
10° RAÚL VOGT 0 0
11° JOSÉ ARESSI 0 0

 

CATEGORIA MAYORES

PUESTO PESCADOR PUNTOS PIEZAS
SEBASTIAN MIR 58 11
MARCOS PEROSSA 39 5
JUAN WEINER 34 7
DANIEL CERUTTI 31 7
JORGE CERUTTI 31 6
GABRIEL HILGERT 31 4
ANTONIO SORIA 24 5
RUBEN LORENZ 24 3
MARCOS RUIZ 23 6
10° FERNANDO CAPELETTO 23 5
11° OSCAR BOLOGNA 23 5
12° EZEQUIEL MENDOZA 21 5
13° GABRIEL ZORATTI 21 5
14° EDGARDO DONNET 21 4
15° DIEGO LONGONI 17 7
16° ALEJANDRO TARDIOLI 16 3
17° CARLOS PIERUCCIONI 11 5
18° MATIAS WEISTEIN 9 3
19° FRANCO PEROSSA 8 3
20° JAVIER TRUTALI 8 3
21º EMANUEL 7 3
22º RAUL CERUTTI 6 2
23º MARTIN CAPELETTO 6 1

 

PIEZA MAYOR: CARLOS HUBELI (Carpa de 18 puntos)

 

Lo que viene:

El próximo sábado 12 de mayo se realizará la 3º fecha del interno de Costa Menores en el Balneario Camping Municipal (dependiendo la altura del río) a partir de las 14:30 hs.

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