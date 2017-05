Clásico: Serán 800 los efectivos policiales afectados al operativo

09/05/2017 Comentarios (0) Vistas: 1248 Deportes, Fútbol, Noticias

El próximo domingo Colón y Unión se volverán a ver las caras en la edición 88 del clásico de Santa Fe. El Brigadier López se abrirá a las 12 y fueron autorizadas 30.243 ubicaciones. El operativo policial contará con 800 efectivos policiales y el partido de Reserva se jugará el lunes por la mañana a puertas cerradas.

Si bien faltan varios días ya se palpita el clásico revancha del domingo a las 14 en la cancha de Colón. Entre los puntos salientes se supo que el estadio abrirá sus puertas el domingo a las 12 del medio día. Serán 800 los efectivos dispuestos para el operativo y habrá lugar para 30.243 espectadores.

Entre los puntos salientes de las reuniones mantenidas entre dirigentes de Colón, Unión, representantes del gobierno municipal, provincial y autoridades policiales se destacan:

— No se aplicará el sistema de “tribuna segura”: la idea era aplicarlo anoche en el partido Colón-Atlético Tucumán, pero no se pudo hacer por “problemas de conectividad” en el barrio Centenario. “Como no se pudo hacer la prueba previa, no vamos a arrancar en un clásico”, dijo hoy Peverengo a El Litoral. Conclusión: los socios de Colón no deberán ir con el DNI al clásico.

— Los dirigentes de Unión: serán ubicados en los mismos palcos altos del estadio, como en el clásico del 3-0 con Madelón. “El protocolo de AFA habla de 30, pero se pusieron de acuerdo los clubes y Colón le dará cinco lugares más, como devolución del gesto en el 15 de Abril”, confirmaron a este diario.

— El partido de reserva: se jugará el lunes, en horario a determinar, posiblemente entre las 10 y 11 de la mañana. La idea es que vaya en el estadio principal, sin acceso del público de ningún tipo.

— Cortes de calles: en las inmediaciones del estadio Brigadier López, los cortes preventivos de las arterias habituales en el sur provincial arrancarán a las 9.45 con la llegada de las fuerzas policiales y municipales (tarea conjunta).

— Las puertas del estadio: a pesar de no disputarse el partido preliminar de las reservas, todos los accesos al Cementerio de los Elefantes quedarán habilitados desde la hora doce, en el mediodía del domingo. Es decir, dos horas antes del partido, que según la AFA comenzará a las 14.

— La pantalla: el departamento de torneos, dentro de la AFA, le confirmó a la Policía de la provincia de Santa Fe que el clásico de Santa Fe “será el primero de la tanda del domingo, arrancando a la hora 14”. Por ahora, lo que no se sabe es por qué pantalla irá el derby de la ciudad, si será canal de aire o sistema de cable en la vieja estructura de “Fútbol Para Todos”.

Etiquetas: clásico, colon, OPERATIVO, ORGANIZACION, SEGURIDAD, union