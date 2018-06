Cientos de jóvenes marcharon para terminar con el bullying

Una marcha encabezada por familiares de Milena Gauna, la joven que decidió autoterminar con su vida tras sufrir acoso escolar, se traslado desde la Plaza del Soldado hacia la renovada Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno.

Con pancartas de todo tipo pero con un mismo mensaje de “paremos con el bullying”, cientos de jóvenes, de todas las edades junto a Ongs, directivos escolares y público en general, se dieron cita frente a la Casa Gris para hacer activo un pedido que se viene realizando desde hace un tiempo y que, según destacaron en las alocuciones, no se escucha o no se lo toma con la responsabilidad que se debe.

El caso disparador del reclamo fue la reciente muerte de Milena Gauna quien tomó la drástica decisión de dejar esta vida tras un acoso escolar que venía padeciendo desde hace un tiempo en la escuela donde asistía.

En un escenario situado de espaldas a la Casa Gris, Gisela, amiga de Milena, explicó que “ya no es joda lo que está pasando. No es un tema menor que se baje la autoestima de una persona hasta llevarla a un punto de no querer seguir en esta vida”. Por otro lado agregó que “es hora que las autoridades escolares entiendan que no es todo pasajero y que no es un juego la cargada y el maltrato de una o varias personas hacia otra u otras”.

En el acto estuvo presente Arístides Álvarez quien es director de escuela y está a cargo de la fundación Si nos Reímos nos Reímos Todos. “ Hace ocho años que trabajamos contra el bullyng. En este camino encontré muy pocos funcionarios que me escuchen. Recién en el años 2013 se sancionó una Ley a nivel nacional por la convivencia escolar. La provincia de Santa Fe todavía no adhirió. Alguna vez presentamos un proyecto que aun vive en un cajón. Tenemos que comprometernos todos y yo les aseguro que el bullyng se termina”, destacó el director ante el aplauso de los jóvenes.

¿Qué pasa en Santa Fe?

En la ciudad de Santa Fe el pasado año se aprobó una Ordenanza para crear un Plan Municipal de Promoción de la Convivencia y Prevención del Acoso Escolar, autoría de los concejales Rossana Ingaramo(UCR-FPCyS) y Lucas Maguid (PJ). En líneas generales, la norma busca instituir un equipo multidisciplinario permanente formado por expertos de la Municipalidad de Santa Fe (en la que también se busca que participen las madres, padres, docentes y la comunidad en general) para el tratamiento, prevención y abordaje de la problemática.

Ingaramo reconoció que el bullying es una problemática compleja que requiere el compromiso de toda la sociedad. “Debemos asumir la prevención como un instrumento de política pública para desactivar aquellos comportamientos violentos e intimidatorios y asimismo contener y atender a las víctimas que lo sufren”, enfatizó, y agregó: “Queremos que las escuelas asuman el Acoso Escolar como un proyecto institucional, teniendo en cuenta la centralidad y la misión que tienen en relación a construir una sociedad más inclusiva en donde prime la convivencia y la no discriminación”.

Pasado, presente y futuro

“Este año planeamos reunirnos con los equipos multidisciplinarios con los que cuenta la Municipalidad, con las Escuelas y los docentes, para ver de qué forma vamos implementando la norma. El año pasado ya hubo un antecedente muy importante: en un Foro organizado por el concejal Franco Ponce de León y por mi logramos convocar en el Recinto a las Escuelas que ya habían participado de un proyecto Anti-Bullying que llevé adelante cuando tenía a cargo la Secretaría de Educación Municipal. Pero también participaron alumnos, expertos en la temática y la comunidad en general”.

El Foro Santa Fe Libre de Bullying constituyó un espacio de debate y socialización de diversas experiencias sobre la temática. Disertaron representantes de instituciones educativas de Santa Fe, del Municipio y Gabriela Mures, del equipo de Bullying Cero de Buenos Aires.

Fuente: LT 10 Santa Fe.