CICAE: Sin definiciones por cruce de impugnaciones

20/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1356 Locales, Noticias

La Asamblea de la gremial empresaria tuvo una gran participación de asociados y discusiones acaloradas. Ambas listas impugnaron sus integrantes y se definió un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, instancia que puede abrir una negociación de partes. Mientras tanto Hugo Wilde sigue como presidente por siete días.

La pelea que se anticipaba entre dos sectores del empresariado esperancino se vivió en la formalidad de la asamblea de anoche realizada en el CICAE para renovar parcialmente la Comisión Directiva Central.

El martes la Comisión Directiva dispuso la impugnación de la lista opositora que encabeza Néstor Collomb porque dos de sus integrantes no eran directamente asociados sino que sus esposas o padres lo eran. Preferimos no hacer nombres pero la situación llegó al bochorno de ignorar comercios asociados y sus titulares que hace 30 años forman parte de la actividad comercial de la ciudad.

Anoche, una vez realizado el análisis de la memoria y el balance, se dispuso el debate propuesto por la impugnación de la lista opositora y fue allí donde liderados por Collomb numerosos asistentes a la reunión impulsaron la impugnación de algunos integrantes de la lista oficialista que encabeza Rubén Whor, por cuestiones técnicas formales.

Planteadas las posturas se abrió el debate y el intercambio de interpretaciones, ambos sectores discutieron posturas y se fue evidenciando la importancia de la participación de los asociados en la asamblea. Fue histórica la cantidad de asistentes.

Sin definiciones concretas no se pudo votar por ninguna de las dos listas y por lo tanto la asamblea pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles. Se abre ahora una instancia de posible diálogo donde se podría llegar a impulsar una lista única de acuerdo o bien se pueda habilitar una presentación nueva de candidatos. Todo puede ser posible en siete días.

Los destacable es la participación de asociados y el tenso debate que construye, no aquel que señala y divide. En los años 80 el CICAE vivió una situación similar de presentación de dos listas pero al momento de la asamblea se llegó a un acuerdo de unidad. Hoy la tensión y división hizo no sólo que no existan definiciones sino que se le solicite a Hugo Wilde que continúe siete días más al frente de la institución. Otros siete días para el olvido porque Wilde ya definió su preferencia por una de las dos listas y por lo tanto no puede ser un actor del consenso.

LA POLÍTICA METIÓ LA COLA

Cuando las instituciones intermedias están tan influenciadas políticamente se cometen errores porque se pierde el objeto y el sentido de la misma. Los dirigentes empresarios no deben ser funcionales a ninguna gestión política, podrán trabajar juntos, pero siempre defendiendo los intereses de los que deben representar.

Quizás fue un error ignorar y ‘sobrar’ a tantos comerciantes disconformes con el estacionamiento medido y allí puede estar parte del inicio de esta división empresaria, mucho más potenciada si no se respeta el “pacto de caballeros” que implica rotar en la presidencia entre los tres grandes sectores empresarios que integran el CICAE.

Lo que estamos seguro fue un papelón que un funcionario municipal dedique su tiempo a llamar a empresarios para que participen de la asamblea y voten a favor de una de las listas. También fue un bochorno que concejales y dirigentes políticos tomen postura pública a favor de una lista con el discurso de la participación democrática. El CICAE los necesita hoy para impulsar la unidad y propagarla con el ejemplo no con la división partidaria.

La definición está abierta y la mirada atenta al paso que den cada uno de los protagonistas. Esperemos que la institución gane por sobre los intereses personales.

Etiquetas: ASAMBLEA, CICAE, COLLOMB, ELECCION, WHOR, WILDE